“Chilenos que no valoran estar aquí”: Tiktoker venezolano elogió paraderos “inteligentes” de Santiago

Un ciudadano venezolano, conocido como @alirioreal en TikTok, se hizo viral al compartir su asombro ante la avanzada tecnología de algunos paraderos del sistema RED en Santiago.

Según describió el tiktoker, estos paraderos muestran en una pizarra eléctrica el tiempo estimado de llegada del próximo autobús y cuentan con funciones adicionales para personas en situación de descapacidad.

“Este paradero te dice cuándo viene el otro bus en una pizarra eléctrica. Es decir, está todo medido por el tiempo. Además, si tienes algún problema visual, aprietas el botón y te dice en audio en cuánto viene la micro”, detalló el ciudadano venezolano en su video viral.

Al destacar el nivel de avance tecnológico presente en estos paraderos chilenos, el joven hizo un llamado a la reflexión sobre la valoración de lo que se tiene en Chile.

En sus propias palabras, expresó: “Hay muchas personas que siguen hablando mal de Chile, incluso chilenos que no valoran estar aquí, porque no han visto lo que hay en otros países. De verdad, no le llegan ni de cerca a la tecnología que tenemos acá”.

El mensaje del tiktoker fue claro: instó a los ciudadanos chilenos a apreciar y cuidar las comodidades y adelantos tecnológicos disponibles en el país.

“Así que a valorar y cuidar todo lo que hay en Chile, porque cuando salgan a países vecinos -los chilenos-, se van a dar cuenta de que no están tan mal como piensan”, subrayó el joven venezolano, recibiendo respuestas de algunos usuarios de redes sociales de Chile.

“Es verdad, nunca valoramos lo que tenemos”, escribió una persona. Además, otros destacaron que esta realidad no se repite en regiones, y solo se da en la capital del país.

“Eso es solo en Santiago pudiente amigo en las regiones todavía estamos igual”, le señalaron.