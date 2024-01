“¿Estará bailando desde su arresto domiciliario?”: Los memes de Cathy Barriga que dejó la presentación de Axe Bahia en Festival de Las Condes

El Festival de Las Condes cerró su segunda jornada con broche de oro con la presentación de Bruno, Flaviana y Francini como Axé Bahía. La nostalgia por los éxitos como “Onda Onda” y “Maoziña” se mezcló con el humor cibernético, desatando una ola de memes que recordaron la época de Mekano y, como era de esperar, llevaron el foco a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Mientras el trío musical desató la nostalgia de los 2000 con su presentación, el cibermundo no perdió tiempo para preguntarse si la ex Robotina, actualmente bajo arresto domiciliario en Peñaflor, estaría disfrutando el show desde la comodidad de su hogar.

Una cibernauta expresó la pregunta que muchos tenían en mente: “¿La Cathy estará bailando en la comodidad de su arresto domiciliario?”.

La vinculación entre Cathy Barriga y Axé Bahía no solo se limitó a la especulación, sino que se convirtió en el blanco principal de los memes. Los usuarios de las redes sociales, sumidos en la nostalgia de Mekano, no pudieron resistirse a bromear sobre la posibilidad de que la ex Robotina estuviera moviéndose al ritmo del axé desde su lugar de reclusión.

La situación no hizo más que avivar la creatividad de los internautas, quienes aprovecharon la coyuntura para recordar momentos icónicos del extinto programa televisivo.

Revisa algunos de los memes que surgieron en la jornada:

#FestivalLasCondesxTVN como debe estar bailando la Cathy Barriga en su arresto domiciliario jajajaja — Yuri Morales C (@YuriMoralesC) January 28, 2024

La Cathy estará bailando en la comodidad de su arresto domiciliario? 🙄 #axebahia #FestivalLasCondesXTVN pic.twitter.com/JulkaHZ7Nn — Andrea Espinoza G. (@EspinozaAndrea) January 28, 2024