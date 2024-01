Gala Caldirola habló de su separación con Mauricio Isla: “Es una experiencia que trae mucho dolor, nostalgia y miedo”

La reconocida modelo española e influencer Gala Caldirola se refirió a su separación con el futbolista Mauricio Isla, cuyos caminos se distanciaron en el año 2021.

Tras su regreso a España, Gala ha emprendido nuevos proyectos, entre ellos su programa “Va de mí”, donde comparte detalles de su vida con su hija Luz Elif, fruto de su pasada relación con Isla.

En el programa, Gala reflexionó sobre la difícil situación de enfrentar una separación cuando hay hijos involucrados, destacando la diversidad de cada situación y la importancia de abordarla de manera única. “Cada matrimonio es distinto, cada ser humano piensa de forma distinta, cada niño es distinto”, comentó.

A pesar de las circunstancias de la separación, Gala subrayó la importancia de mantener una familia unida pese al quiebre matrimonial.

Gala reveló que el comienzo de este proceso fue particularmente doloroso, enfrentándose a la carga negativa de la experiencia.

“Es una experiencia que trae mucha carga negativa, trae dolor, nostalgia, miedo, porque son muchos cambios. Porque pasas de tener estabilidad en todos los sentidos, a tener que conseguir estabilidad sin tu pareja”, señaló la influencer.

Según reveló, para sobrellevarlo, aplicó la teoría de las tres “C”: contención, calma y comunicación.

“Nosotros tomamos la decisión de no imponer tiempos correctos (...) Nosotros no somos un matrimonio unido, más si somos una familia unida. Y eso se lo hemos hecho saber a la niña, que eso no lo va a cambiar el tiempo, ni las circunstancias”, declaró la exchica reality.