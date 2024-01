Pamela Díaz acudió con Trini a presentación de su consuegro, el vocalista de Noche de Brujas: “Tienen un show increíble”

Este fin de semana, Pamela Díaz llegó con su hija Trini hasta el Parque Alberto Hurtado a disfrutar y apoyar la presentación de la banda de cumbia liderada por el suegro de la hija mayor de la “Fiera”, Noche de Brujas.

Kanela es padre de Bastian Muñoz, conocido en el mundo de la música como Bimza, y actual pareja de Trinidad Neira. El joven, que también se dedica a la música, específicamente al género urbano, también fue parte de la presentación, ya que comparte colaboración en uno de los éxitos de Noche de Brujas.

“Fuimos a ver tocar a Noche de Brujas. Tienen un show increíble”, señaló la Fiera, en conversación con LUN. “Llegamos a mirarlos a ellos. En el show cantaba un tema Bimza, el pololo de la Trini. Así que ahí fuimos un rato a apoyar, a cantar”, añadió luego.

Al ser consultada sobre su relación con la familia de Bastián Muñoz, en específico con el líder de Noche de Brujas, Díaz afirmó que: “Con Kanela me llevo increíble hace años. Me llevo bien con él, con su señora, conozco a los niños, conocen a mi papá, hacemos asados. Hay muy buena onda. Aparte, conozco hace mucho tiempo a la gente que trabaja con Kanela, y también hemos trabajado. Así que hay un ambiente de armonía entre todos muy rico”.

Enseguida, respondió acerca de su perspectiva de la relación de su hija con el joven cantante. Al respecto declaró que: “No me gusta hablar mucho de ese tema, porque es de la Trini y Bimza. Además, ella es muy piola con eso. Prefiero no meterme. Lo que sí te puedo decir es que sacaron hace poco en YouTube una canción hermosa, llamada No puedo esperar más”.

En otras ocasiones, la exparticipante de Tierra Barava se ha referido a su buena relación con su hija mayor, con quien comparte incluso algunos carretes. Sobre esto indicó: “Hay veces que salimos y yo carreteo más, jajajá. Vamos a cosas de reggaeton juntas también. En general, cuando podemos carretear y vernos, nos acompañamos y lo pasamos genial. Tenemos una linda relación”.

Para cerrar, la Fiera indicó que: “Igual que quede claro que no soy su amiga, soy su mamá. Pero tenemos nuestros momentos de amistad”.