¿Quieres ser viral en TikTok? Estos son los mejores horarios para publicar según la Inteligencia Artificial

El auge de las redes sociales parece de nunca acabar. Y desde la llegada de TikTok, existen aún más formas de conectar con usuarios de todo el mundo.

En ese contexto, son miles las personas que buscan ser reconocidas por sus contenidos. Videos cortos y que llaman la atención son pan de cada día, y quienes aspiran a ser influencers lo saben bien. Pero acá viene la estrategia.

Horarios sugeridos por la IA para publicar en TikTok

Si bien las redes sociales funcionan dependiendo del nicho al que te estés dirigiendo, los hashtags que utilices y también los caption de los videos, existen ciertas horas universales para publicar.

En ese sentido, el medio chileno En Cancha quiso preguntarle a la Inteligencia Artificial cuáles son los mejores horarios para publicar un TikTok.

¿El resultado? Un interesante listado que no deberías pasar por alto si tu objetivo es convertirte en influencer en el corto o mediano plazo.

Mejores horarios para TikTok según ChatGPT:

De acuerdo al medio citado, el chatbot de OpenAI recomienda publicar de 12:00 p.m. a 3:00 p.m y de 7:00 p.m. a 9:00 p.m durante los días de semana.

Y es que de lunes a viernes es posible que logres captar la atención de los usuarios durante sus pausas para almorzar o, en contraparte, en horarios post-laborales o escolares.

Durante los fines de semana, en tanto, la recomendación sería publicar en tardes y noches, ya que estos períodos suelen registrar mayor actividad en la plataforma.

Mejores horarios para TikTok según Bard:

De igual forma, los especialista consultaron a Bard, la IA de Google, acerca de los mejores horarios para subir un TikTok. El resultado si bien es similar al de ChatGPT, no deja de sorprender por su especificidad:

- Lunes: 6:00 am, 10:00 am, 10:00 pm

- Martes: 2:00 am, 4:00 am, 9:00 am

- Miércoles: 7:00 am, 8:00 am, 11:00 pm

- Jueves: 9:00 am, medianoche, 7:00 pm

- Viernes: 5:00 am, 1:00 pm, 3:00 pm

- Sábado: 6:00 pm, 7:00 pm

- Domingo: 3:00 pm, mediodía, 11:00 pm

Si bien estos horarios son bastante claros, es fundamental destacar que sólo se trata de guías generales y que pueden variar según el tipo de audiencia y contenido.

Por ello, siempre es recomendable utilizar las herramientas analíticas de TikTok para entender y adaptar las estrategias de publicación según los patrones de cada audiencia.