Rodrigo Sepúlveda defendió a Cathy Barriga: “No la castiguen tan duro”

El reconocido conductor de noticias, Rodrigo Sepúlveda, también conocido como Sepu, ha salido en defensa de Cathy Barriga frente a las críticas surgidas en redes sociales tras la confirmación de su arresto domiciliario.

Durante la transmisión de “Meganoticias Alerta”, Sepú hizo una pausa en la conducción para abordar las críticas y resaltar la presunción de inocencia de la exalcaldesa de Maipú.

En medio de las redes sociales, donde algunos han tildado a Barriga de “delincuente”, Sepú aprovechó el espacio en su programa para enfatizar la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras se lleva a cabo la investigación.

“Hay mucha gente escribiéndome que Cathy Barriga es aquí y acá... Acá no hay una sentencia todavía, aquí hay una investigación. Entonces no la castiguen tan duro, pegándole, diciendo que es una delincuente... porque no hay una resolución todavía”, afirmó el conductor, tal como consignó Página 7.

La ola de críticas se intensificó después de que se confirmara que Cathy Barriga permanecería en arresto domiciliario. Sin embargo, Sepú destacó que el proceso judicial estaba en curso y recordó a la audiencia que el arresto domiciliario no implicaba una declaración de culpabilidad.

“Tampoco digan que está libre de polvo y paja, porque hay una investigación que puede durar 120 días, hasta seis meses”, aclaró Sepú.

El periodista subrayó que, aunque Barriga no ha sido catalogada como delincuente, el proceso legal continúa y la investigación está en marcha.

