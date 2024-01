Botota Fox está al borde del colapso en “Tierra Brava”: “Siento que ya mi participación acá ha sido suficiente”

Botota Fox está pasando uno de sus peores días dentro de “Tierra Brava”, y es que reveló que está cansado del encierro y que tiene ganas de abandonar la competencia.

En una sincera conversación con Chama, el comediante, entre lágrimas, confesó que se encuentra agotado metalmente y que ha pensado en renunciar.

“Siento que ya mi participación acá ha sido suficiente. Con las peleas, hablan hue..., ponen la casa tensa, ya me aburre. No es mi mundo, yo vivo solo, no le hago mal a nadie por eso estoy como súper bajoneada”, expresó.

“Me estoy aburriendo, estoy súper bajoneado, la pelea con el Jhonatan me tiene superado (...) Están sacando lo peor de mí, pero ya basta, no me dan ni ganas de comer amiga. Jamás he dicho que me quiero ir, pero ahora sí hueona. Yo no soy así conchetumare. Estoy chato”, le dijo el transformista en medio de su llanto.

Por su parte, la venezolana intentó subirle el ánimo y le comentó que ella era uno de los pilares fundamentales dentro de la hacienda.

“Todo sabemos que eres una gran persona, nos haces reír a todos aquí (...) Imagínate lo inservibles que son que tienen que buscarse una pareja, y tú estás solo y no necesitas a nadie para brillar. Si algo tengo que agradecer es que te conocí”, le respondió Chama.

“Estoy solo”, aseguró entre lágrimas, confesando que “no tiene motivación” para seguir dentro de “Tierra Brava”.