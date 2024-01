Confundió la azúcar con la sal: último eliminado de “Top Chef” cometió garrafal error que no pasó desapercibido para los jueces

Este domingo, se emitió un nuevo capítulo de “Top Chef VIP”, donde se dio a conocer el tercer eliminado del programa de cocina de Chilevisión.

En primera instancia, los competidores debieron usar trozos de pollo no convencionales para poder salvarse de la prueba de eliminación. En esta competencia Belén Mora, Alonso Quintero y Zapallito Italiano lograron resaltar sobre el resto, y se unieron a Berta Lasala y a Juan Pablo Álvarez, quien habían ganado la inmunidad durante los episodios pasados.

Posteriormente, los demás participantes tuvieron que enfrentarse a un intenso duelo de eliminación, en donde debían realizar un plato que integrara dos tipos distintos de ají. Sin embargo, uno de ellos no logró completar este objetivo tras cometer un garrafal error en la cocina, hablamos de Raimundo Alcalde.

La eliminación de Raimundo

El influencer le presentó a los chef un sándwich de merluza con jalapeño. No obstante, no logró convencer a Sergi Arola, Fernanda Fuentes, ni a Benjamín Nast, puesto que cometió muchas fallas en el camino tal como confundir el azúcar con la sal.

“Agradecerle a todos por su ayuda, respeto y buena onda. Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad he aprendido un montón y me voy encantado con la cocina (...) Lo disfruté muchísimo y me voy de acá con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir indagando en el mundo culinario ”, dijo Raimundo Alcalde, para posteriormente recibir un gran abrazo de parte de todos su colegas.

Finalmente, en la entrevista detrás de cámara, el influencer comentó: “Mi paso por “Top Chef” fue maravilloso para mí. Ojalá el espectador se haya entretenido conmigo y lo haya disfrutado tanto como yo”, cerró.