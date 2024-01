“Dándolo todo como siempre”: Gabriel Cañas se luce con talentosa presentación en Premios Caleuche

El actor de la teleserie Generación 98, Gabriel Cañas, literalmente se robó la película en la ceremonia de los Premios Caleuche 2024 tras interpretar al cantante Freddie Mercury y realizar un emotivo homenaje a su fallecido colega, Tomás Videla.

Cañas, quien representa a Chico Olmedo en la teleserie de Mega, estuvo a cargo de la obertura, ocasión donde se vio en un video que lo mostraba al interior de un camarín, mostrando el detrás de escena de las producciones nacionales y fotografías de su colega, quien hizo historia en las artes escénicas.

Fue así que el momento de mirar una fotografía de Tomás Videla, se escucha una ovación de parte del público y Gabriel Cañas se ve con emoción en sus ojos.

Gabriel Cañas la rompe en Premios Caleuche

“Yo me voy a morir en el teatro. Que no te quepa ninguna duda, ni una, porque es mi pasión y es mi fuerza de vivir, es mi todo”, es escuchó la voz en off de Videla.

Tras ello, Cañas se maquilla y comenzó a entonar la canción de Queen The Show Must Go On de Queen y apareciendo en el escenario central del Teatro Oriente junto a un grupo de bailarines.

El intérprete de Chico Olmedo, recibió además el premio a Mejor Actor Protagónico por su participación Generación 98.