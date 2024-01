“Fue sacado de contexto”: Daniel Fuenzalida se disculpa ante polémico video contra Axé Bahía

El animador de “Ahora Caigo”, Daniel Fuenzalida, hizo un mea culpa tras sus palabras contra los bailarines del grupo Axé Bahía, Bruno Zaretti, Flaviana Seeling y Francini Amaral quienes se presentaron en el pasado Festival de Las Condes.

Si bien su comentario fue en tono de broma y acompañado de una gran carcajada, sus palabras no cayeron nada bien, sobre todo en el brasileño quien despotricó contra el creador de Me Late.

Daniel Fuenzalida se encontraba junto a su compañera del podcast “Cómo están los weones”, cuando se refirió al trío que hizo bailar al público asistente, bromeando que ya estaban pasados de edad y que tenían el cuerpo “hecho corneta”.

Fuenzalida se disculpa con Axé Bahía

Producto de ello, la nueva contratación de TVN ofreció disculpas públicas en su cuenta de Instagram.

“Está circulando un video que fue sacado de contexto. En el que sus protagonistas se sintieron afectados y me refiero al grupo de Axé Bahía, en especial a @bruno zaretti y @flavianaseeling. Con Flaviana yo ya hablé en privado y está todo aclarado y solucionado”, escribió en las historias.

Además, aclaró que “nos tenemos mucho cariño. Quiero aclarar que mi intención nunca fue criticar el cuerpo o aspecto físico de ninguna persona. Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas y causaron incomodidad”, agregó.

Finalmente, explicó el término utilizado, respecto a los bailarines, aclarando que no se refería al cuerpo de ellos.

“Como ustedes saben la palabra “corneta” no me refiero al físico si no al contexto, de que llevan años, etc, y es parte biológico también, es una muletilla que yo ocupo mucho, en casi en todos lados. En este contexto, yo me refería a que jamás vamos a volver a bailar o trabajar en lo que sea como hacíamos cuando teníamos 20 años”.

“Por otro lado. Quiero decir que yo decidí quedarme hasta el final porque respeto a los artistas que se suben al escenario. Más a ellos que han marcado a una generación”, sentenció.