“¿Mateucci 2?”: La indignación de Fabio Agostini tras comparación con el argentino en “Tierra Brava”

Fabio Agostini se indignó con sus compañeros de “Tierra Brava”, y es que el español fue comparado con su enemigo dentro del encierro, Luis Mateucci, tras protagonizar una escena de celos.

Todo comenzó luego de que Gabrieli Moreira llegará de la cita doble junto a Jhonatan, Miguelito y Guarén, en donde la brasileña le contó a su expareja que se besó con el modelo, a quien declaró encuentra tierno.

Asimismo, la mujer le aclaró que no tenía intenciones de reconquistarlo mientras sea parte del encierro de Canal 13 y que ella entró al reality totalmente soltera.

“Ah, se besaron...”, dijo el español, a lo que Moreira respondió: “Miguelito me desafió”.

“¿Fuiste tú pedazo de...? Y tú eres mi amigo eh”, le preguntó Fabio a Miguelito, y luego agregó que “ella me dice que me he besado con todas”, esperando que Miguelito desmienta la afirmación de Gabrieli.

“Es verdad (...) Mateucci 2, Mateucci 2″, le dijo el comediante, palabras que desataron la furia de Fabio.

“¿Mateucci 2?, ¿me estás comparando a mí con Mateucci?, un pony con un caballo y vienes aquí a comparar”, reclamó Agostini.

Mientras tanto, Gabrieli le dijo que estaba siendo muy celoso. “Qué celoso, si a mí me parece bien que te diviertas con otras personas como yo también lo he hecho”, finalizó el español.