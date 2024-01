“Me querían dejar en la friendzone”: Christian Nodal relata cómo conquistó a Cazzu

Estaba atravesando por el peor momento de su vida, cuando el destino lo sorprendió con una preciosa casualidad: el amor. Así contó el cantante Christian Nodal cómo inició el proceso de conquista a Cazzu, su actual pareja y madre de su hija. Ya ha pasado un año y siete meses desde que le dieron rienda suelta a su idilio.

El artista de 25 años, contó este fin de semana, al podcast Urbana Play cómo surgieron algunas de sus canciones y, por supuesto, “Cazzualidades” no podía falta. Este tema lanzó en mayo del año pasado a pocas semanas de cumplir su primer aniversario con la cantante argentina. Nodal aseveró que esta rola representa mucho su personalidad en cuanto al amor y de cómo es de entregado.

Explicó que es un fiel reflejo de su relación. Acotó que Julieta, nombre verdadero de Cazzu, “es la causalidad más preciosa” en su vida, ya que llegó cuando estaba en medio de serios problemas. Con “Cazzualidades” quiso expresar que “a veces uno se la pasa planeando y cuando llega algo o alguien que rompe con todo es lo más precioso que te puede pasar”. Aprendió muchas lecciones y mientas reconectaba con su yo y se trataba de encontrar, pues llegó la intérprete de “Glock” para ponerle color a sus días.

Nodal detalló todo lo que hizo para ganarse en corazón de Cazzu: “Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude, porque las argentinas soy muy difíciles, muy difíciles. Me querían dejar en la friendzone, y dije: ‘No, aquí tengo que darlo todo’, y esta es una de mis pruebas, le escribí por Instagram, le dije: Tengo una canción para ti. Que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla y todo eso. Me contestó: Ahorita la grabo. ‘No espérame, yo voy a Argentina, voy a que me lleves a conocer”, contó con picardía.

Ella estaba en México, por lo que la invitó a un palenque que tenía. “Recuerdo que cuando le abrí la puerta del carro y se bajó, estaba muy muy guapa y dije: Tiene que ser, tiene que ser para mí”, rememoró, para luego acotar que ambos no saben cómo ocurrió, pero ella terminó cantando con él en el escenario, ya que él tenía ese día varios invitados que actuarían a su lado, pero ella no estaba contada como participante.

“Le agarré la manito estaba temblando y por los mismos nervios no me la soltaba. Me di cuenta que como que es una persona bastante centrada, real y ahí empecé a aplicar todos los métodos que tengo apara conquistarla”, manifestó. Además, agregó que luego de eso, organizó un concierto privado con el grupo favorito de ella y fue donde se dieron su primer beso.

Aseveró que la ama inmensamente y se siente muy feliz su lado, de haber formado una familia junto a ella.