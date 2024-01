¿Mejor que Shakira? Filtran ‘tiradera’ de Belinda a Nodal en su nueva canción ‘Cactus’: esto dice

Belinda está a punto de hacer su regreso triunfal a la música con su nuevo sencillo ‘Cactus’ que, por los primeros avances, se especula que podría ser una canción dedicada a Christian Nodal, con quien tuviera un tórrido romance y estuvo a punto de llegar al altar.

Luego de anunciar su contrato con Warner Bros., Belinda reveló que su nuevo material discográfico no solo sería una forma de devolverle su lugar en la música, sino que, como Shakira, sus canciones estarían dedicadas a algunos de sus ex amores, por lo que es posible que repita la hazaña de la barranquillera y le regale a sus fans una posible ‘Trilogía del Desamor’.

Los avances de ‘Cactus’, no solo muestran la planta que representa a Christian Nodal, sino que poco a poco se van desenredando más y más pistas que apuntan al sonorense, como el uso de los tatuajes, la mirada que el propio cantante de regional mexicano se plasmó en el pecho y el color verde.

A su vez, la española de 34 años adelantó que, no volvería ‘Belinda’, sino ‘Beli-k’, por lo que es posible que su nuevo tema se trate de su incursión al famoso género de corridos tumbados por los que se han vuelto un ícono artistas como Peso Pluma, Junior H y Fuerza Regida.

Filtran letra de ‘Cactus’ la nueva canción de Belinda

Muchos creen que su nuevo tema estaría dedicado a Christian Nodal, esto por los teasers que la cantante habría dejado en su cuenta de Instagram. Fue la influencer ‘Chamonic’ la que habría filtrado parte de la letra de ‘Cactus’ en la que Belinda no se calla nada.

La estrella pop habló del tatuaje que hay en sus ojos con un verso en el que, supuestamente, Belinda mencionó: “Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

Además, mencionan que Belinda no tuvo temor en mostrarse susceptible con un corrido tumbado que hablaría sobre el desamor: “Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”.

También te podría interesar: Belinda es criticada en redes por el video de su nueva canción y la acusan de “satánica”

¿De qué habla Belinda en ‘Cactus’?

Pese a que la nueva canción de Belinda parece estar dedicada a Christian Nodal, hay algunos otros que creen que podría estar dedicada a su propia carrera, a su forma de renacer como cantante, esto luego de mantenerse en pausa desde hace poco más de 10 años, esto a raíz de las palabras que usó para su promoción: “renace, crece, florece”.

Hasta el momento, solo queda esperar a que Belinda lance finalmente su primer sencillo con el que haría su regreso a la música el próximo 31 de enero.