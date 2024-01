Nano Calderón lanzó feroz indirecta a Kel y Hernán: “La única familia es mi mamá”

Nano Calderón lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales y que no pasó inadvertido entre sus seguidores. El hijo de Raquel Argandoña dejó claro que para él, la única familia que considera en su vida es su madre, marcando un quiebre evidente con su hermana Kel Calderón y su padre Hernán Calderón.

En una reciente interacción en Instagram, el hijo de Raquel Argandoña fue consultado sobre quiénes son las personas de su familia con las que aún mantiene relación, desencadenando una reveladora respuesta por parte del influencer.

“Siempre he sido de hacer vida totalmente aparte, por eso de pendejo me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso a vivir solo hasta el día de hoy”, aclaró Nano Calderón en una historia en su Instagram, enfatizando su inclinación por la autonomía desde temprana edad.

Luego, Nano expresó de manera categórica: “La única familia es mi mamá. No soy de los que son demasiado apegados a las personas en general, pero cualquier cosa ahí siempre estamos”. Este comentario dejó en claro que para él, la figura materna, Raquel Argandoña, es la única a la que considera parte fundamental de su vida.

El estudiante de Derecho no escatimó detalles al especificar quiénes conforman su círculo más cercano. “Mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja (Rebeca Naranjo), la Coca (su perrita) y 2-3 amigos”, reveló Nano Calderón. Esta exclusión deliberada de su hermana Kel Calderón y su padre Hernán Calderón confirma el distanciamiento notorio con otros miembros de su familia.

El joven influencer concluyó su declaración enfatizando su desinterés por aquellos que no forman parte de su núcleo cercano. “Cualquiera que no esté ahí, no me viene ni me va”, aseguró, dando a entender que los lazos familiares con Kel y Hernán no ocupan un lugar relevante en su vida y que este distanciamiento lo mantiene sin cuidado.