“No vamos a lograr congeniar”: Shirley Arica y Arturo Longton están en medio de una crisis amorosa en “Tierra Brava”

El reingreso de Arturo Longton a “Tierra Brava” llegó a revolucionar la casa, sobre todo ahora que está solterao y ha declarado abiertamente sus sentimientos a Shirley Arica. Sin embargo, la relación no va como imaginaron y cada día tienen más desacuerdos.

Antes la pareja se evitaban y se limitaban al estar juntos por respeto a la exesposa del chico reality, pero ahora La Leyenda quiere aprovechar al máximo su tiempo con la modelo y ha generado ciertas incomodidades en su compañera-

“Si no quieres que me acerque, no me acerco, no quiero sentir que soy un estorbo y lo estoy sintiendo. Así que dime las cosas no más”, expresó Longton a Shirley.

“Cada uno tiene una personalidad distinta, nos estamos conociendo y yo no sé cómo eres tú allá afuera (...) Pero hay momentos en que yo me estreso porque tengo un montón de cosas en la cabeza”, alcanzó a decir la participante del reality, puesto que fue interrumpida por Longton.

“Son actitudes que no me gustan”, le reprochó.

Arturo no entiende a Shirley

Sin embargo, Shirley siguió intentando explicar la situación: “Pero eso no significa que me moleste que estés conmigo... Necesito mis momentos para pensar, pero no es en mala onda”, le dijo, haciendo alusión a que también quería su espacio por el estrés que causa el encierro.

Tras varios segundos de discusión, en donde Shirley le aseguraba a Longton que no tenía su punto, él preguntó: “Está bien, ¿qué querís que haga?”.

A lo que Shirley le dijo: “No quiero que hagas nada.... Lo bueno es que me dijiste que íbamos a conversar, no que íbamos a pelear porque estás histérico, se te nota en la cara”, reprochó Arica.

“Si no te gustan mis cosas raras y a mí no me gustan las tuyas no vamos a lograr congeniar”, siguió Arturo Longton. “Por eso te estoy explicando para que me entiendas...”, aseguró ella, confesándole que quería hablar con él porque le importa.

“Ya, te entiendo, está bien”, finalizó Arturo Longton para luego abrazar y besar a su nueva pareja.