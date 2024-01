Paris Hilton tiró la casa por la ventana para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Phoenix

Como era de esperarse Paris Hilton ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños de su hijo mayor Phoenix. Aunque el pequeño alcanzó su primer año de vida el 16 de enero, fue el pasado sábado 27 cuando su madre tiró la casa por la ventana con una fiesta de ensueño.

“Hace un año, un hermoso bebé ángel entró en nuestras vidas, trayendo tanto amor y felicidad 🥹🩵👶🏼✨ Mi pequeño precioso, eres más que un sueño hecho realidad. Haces mi vida completa🥰 Cada día contigo es un regalo que no tiene precio, y estoy infinitamente agradecida de ser tu mamá. 🌟🥰 Celebrando tu primero de muchos cumpleaños, Baby P - ¡por toda una vida de risas, amor y maravillosas aventuras con nuestro lindo equipo! 🎉✨ ¡Feliz 1er cumpleaños!”, fue el mensaje con el que la orgullosa madre felicitó a su pequeño.

La socialité de 42 años no dudó en hacer uso de su extravagancia al organizar una fastuosa fiesta temática bajo el nombre de ‘Sliving Under the Sea’, la cual ha dado de qué habalr en las redes.

Así fue la lujosa fiesta del hijo de Paris Hilton

La mansión de Paris Hilton se convirtió en un “mar” al contar con globos en forma de peces, algas marinas que llenaban el espacio, sillas blancas con forma de coral y cojines con forma de estrella, mientras la música de ‘La sirenita’ de Disney ponía la alegría al lugar.

Paris Hilton La modelo celebró al estilo Disney. (Instagram)

“Es el primer cumpleaños de Phoenix y tenemos una temática de ‘Sliving Under the Sea’. Estoy tan emocionada. He organizado fiestas de cumpleaños increíbles toda mi vida, así que poder hacer esto para mi pequeño es un recuerdo tan especial”, escribió Paris junto a una postal en sus historias en Instagram.

Paris Hilton La modelo disfrutó el momento con su pequeño. (Instagram)

La DJ y modelo estuvo rodeada de grandes celebridades como Kelly Osbourne, Rumer Willis, Lance Bass, Kat Von D, Jessica Hart, entre otros que presumió en sus redes sociales.

Pero esto no fue todo, Paris decidió incluir a la fiesta animales peludos como ovejas, conejos, cabritos, pollos y hasta un unicornio. Todo un zoologico perfecto para que los más pequeños disfrutaran y se convirtiera en un lindo recuerdo familiar.

Paris Hilton La modelo con sus invitados. (Instagram)

Para el gran día, Hilton apareció con un vestido azul de princesa de mangas cortas abullonadas y una tiara de princesa en su cabeza. Por su parte, Phoenix vistió una bermuda beig con camiseta blanca.