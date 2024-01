“Soy bajito”: la razón por la que Martin Scorsese confesó que no va a las salas de cine

Mientras aún se encuentra en campaña de Oscars por su más reciente película, Los asesinos de la luna, el legendario director Martin Scorsese habló con Variety sobre la razón por la que no va a las salas de cine a ver sus películas o ninguna otra: su estatura.

Scorsese no solo es conocido por sus filmes críticamente aclamados, sino que también se sabe que es relativamente bajo de estatura. El cineasta mide 1.63 metros, lo que está por debajo del promedio de hombre estadounidenses. Comentarios se han hecho al respecto en numerosas ocasiones, incluyendo un chiste hecho por Ricky Gervais durante su presentación en los Globos de Oro 2020, y ahora fue el mismo Scorsese el que habló sobre el tema.

¿Por qué Scorsese dijo que no va a las salas de cine?

“Yo no hago eso. La gente habla y se mueve mucho. Soy bajito y siempre hay una persona grande delante de mí. Lo mismo ocurre con Broadway: no puedo ir al teatro. Hay alguien frente a mí y no puedo ver el escenario ni escuchar el espectáculo”, respondió el director cuando le preguntaron si asistía a proyecciones de sus cintas.

Además señaló que disfruta mucho del IMAX: “Realmente disfruto Imax a medida que envejezco. Entras, puedes sentarte atrás y mirar hacia arriba. En las proyecciones periódicas, he descubierto que el público se vuelve un poco más estridente de lo que solía ser. Pero tal vez siempre será como en los años 50, cuando solíamos gritarle a la pantalla. Pero para mí es muy importante apoyar las películas mientras están en la pantalla grande. Sólo espero un rato”.

Scorsese se encuentra en los centros de conversación durante esta temporada de premios por su más reciente película, Los asesinos de la luna, que recibió diez nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor película y Mejor director.