“Te lo juro y me voy con él a la Gala de Viña”: La dura amenaza de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci en “Tierra Brava”

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz no están pasándolo tan bien estos últimos días en la hacienda de “Tierra Brava”, y es que la pareja se encuentra pasando por un mal momento debido a la llegada de Gabrieli Moreira y los planes de venganza del argentino.

En el adelanto del reality de Canal 13, podemos ver como la exchica “Mekano” amenazó a su pareja si es que se llegara a acercar a la nueva compañera.

“Te gusta amenazar”, dice Mateucci.

”Te estoy hablando en serio, ahora sí te diré una amenaza. Te lo juro Luis, que pesco a Fabio y me voy con él a la Gala de Viña”, le advirtió Aránguiz.

Por su parte, el argentino no dio su brazo a torcer y le respondió: “Hácelo. Ojala yo no lo haga y tú si lo hagas. Así me río tanto en tu cara porque sería tan patético todo”.

“Lo voy a hacer para que te duela solamente a tí”, comentó la rostro de la farándula. Eso sí, enfatizó en que “no haré nada si tú no haces nada”, cerró Daniela.