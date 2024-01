Verónica Castro sobre posible reaparición en pantalla: “Quiero que digan ‘regresó buena la vieja’”

Verónica Castro se mantiene como una de las artistas que ha dejado huella en el mundo del cine y de la televisión hispana. A sus 71 años, aún es elogiada por numerosos papeles que la perfilan como una de las actrices más destacadas, esto sin contar su carrera como cantante.

Su última interpretación en el cine fue en el 2022 con la película ‘Cuando sea joven’ y antes, participó como Virginia de la Mora en la serie ‘La casa de las flores’ de Netflix.

Los fanáticos de Verónica Castro aún la aclaman y hay quienes se preguntan si volverá a las pantallas del cine o de la televisión. La artista mexicana respondió a esta interrogante en una entrevista que concedió a Pati Chapoy de ‘Ventaneando’. No aseguró, ni descartó su regreso, pero sí dijo la condición con la que espera volver en caso de que esto se dé.

“No sé qué algo pueda hacer, pero lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. La verdad no. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’”, expresó la madre del cantante Cristian Castro.

Verónica Castro Instagram

En la entrevista no dejaron de preguntarle sobre su casa en Acapulco, ya que la residencia quedó destrozada por el huracán Otis en octubre del 2023. Indicó que no ha ido porque no se ha sentido bien para ir sola hasta el sitio.

“No he regresado porque la verdad no me he sentido bien como para estar solita por allá. Me quedo un ratito más por acá que está mi hijo Michel. Me acompaña. Me lleva y me trae para arriba y para abajo Me quedo un ratito más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco y un poco más en orden. ¡Ay, Acapulquito! Ya ni me digas que me duele el corazón”, manifestó.

Verónica Castro y la nueva novia de su hijo Cristian

Recientemente, Verónica Castro habló sobre su opinión en relación a Mariela Sánchez, la nueva novia de su hijo Cristian Castro. La actriz y cantante dio su visto bueno al noviazgo y cree que la argentina es el tipo de mujer que puede poner en orden al intérprete de ‘Azul’.

“Creo que sí le hacía falta alguien que lo ordenara, que lo quisiera y que él se sintiera cómodo… Es una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera. No sé, está avanzada en todo. Es una mujer hecha y derecha, entonces, eso es lo necesitaba… Es una muchacha muy guapa, muy entera, muy mujer”, manifestó.

Hasta ahora ella y su nueva nuera sólo se han comunicado por teléfono, pero no descarta que puedan reunirse pronto, ya que es probable que sea ella quien atienda su situación con su casa en Acapulco, ya que Sánchez trabaja en el sector de bienes raíces.