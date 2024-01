10 películas en Netflix que se van del 30 de enero al 4 de febrero: Tom Hanks está en una

Netflix se despedirá de enero y recibirá a febrero con el lanzamiento de una diversidad de películas y series ambiciosas, tales como Baby Bandito, Siempre el mismo día o Avatar: la leyenda de Aang.

Sin embargo, antes de recibir los últimos estrenos del primer mes del año y los primeros del segundo, la plataforma hará una limpieza y sacará de su catálogo un variado grupo de proyectos.

Películas que serán borradas de Netflix entre el 30 de enero y el 4 de febrero

Por eso, a continuación, te contamos cuáles son diez de los mejores filmes que serán eliminados de la biblioteca de Netflix entre el 30 de enero y el 4 de febrero de 2024 para que corras a verlas.

La Segunda (2020)

Ryan Phillippe, Casper Van Dien y Jack Griffo son los protagonistas de esta película de acción que mantiene a los espectadores con la mirada fija en la pantalla durante su hora y media de duración.

Sinopsis: Un agente del servicio secreto se ve inmerso en una operación terrorista cuando la hija de un juez de la Corte Suprema, y amiga de su hijo, es el blanco de un secuestro.

Último día para ver en Netflix: 3 de febrero

Clifford, el gran perro rojo (2021)

Jack Whitehall, Darby Camp y Tony Hale encabezan esta película familiar basada en la famosa serie de libros creada por Scholastic que ha conquistado a generaciones desde su publicación en 1963.

Sinopsis: Cuando su cachorrito rojo se transforma en un perro gigante de casi ocho metros de alto, una niña y su tío deben proteger al adorable cuadrúpedo de una empresa malvada.

Último día para ver en Netflix: 2 de febrero

Mercancía peligrosa (2016)

Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar y Claire Forlani son las estrellas principales de este filme de acción que lleva a los espectadores por una montaña rusa de emociones durante su metraje.

Sinopsis: Después de un golpe fallido, un mafioso, una bella mujer y un ladrón se ven involucrados en un peligroso juego de engaños.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

¿...Y dónde están los Morgan? (2009)

Los famosos actores Hugh Grant y Sarah Jessica Parker protagonizan esta esta comedia romántica como un matrimonio en problemas que te hará reír a carcajadas y enamorar al mismo tiempo.

Sinopsis: Tras presenciar un asesinato, una pareja separada deja la ciudad de Nueva York y se muda a Wyoming para entrar en el programa de protección de testigos.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

La vuelta al mundo en 80 días (2004)

Los talentosos intérpretes Jackie Chan, Steve Coogan y Cécile De France lideran el reparto de esta increíble aventura repleta de estrellas basada en el clásico de la literatura escrito por Julio Verne.

Sinopsis: Después de que el Ministro de Ciencias apuesta que puede dar la vuelta al mundo en 80 días, el excéntrico inventor Phileas Fogg se embarca en una aventura épica.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

Lo que ellos quieren (2019)

Los amantes de las comedias no pueden dejar de ver este remake libre de What Women Want (2000) que la nominada al Óscar Taraji P. Henson encabezó bajo la dirección de Adam Shankman.

Sinopsis: Una agente deportiva descubre que tiene un don para oír los pensamientos de los hombres y emplea su habilidad para triunfar en una empresa totalmente machista.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

Karate Kid (2010)

Los actores Jaden Smith, Jackie Chan y Taraji P. Henson son los actores principales de este drama de artes marciales basado en la exitosísima película homónima estrenada en el año 1984.

Sinopsis: En esta nueva versión del clásico de 1984, Dre se muda a China, donde un modesto maestro de kung-fu le enseña a defenderse de un matón.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

Guerra Mundial Z (2013)

Los amantes de las películas de zombis no pueden dejar pasar la última oportunidad de ver esta película, basada en la novela de Max Brooks, que el actor Brad Pitt protagoniza con maestría.

Sinopsis: Cuando una pandemia de zombis amenaza con destruir a la humanidad, un antiguo investigador de la ONU emprende una peligrosa búsqueda por el mundo para dar con el origen del virus.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

Paprika: El reino de los sueños (2006)

Los fanáticos del anime tienen que aprovechar el último chance de mirar esta película animada de ciencia ficción japonesa basada en la novela del mismo nombre de Yasutaka Tsutsui de 1993.

Sinopsis: La realidad y los sueños se enfrentan después de que un dispositivo que puede grabar sueños es robado de una instalación psiquiátrica.

Último día para ver en Netflix: 1 de febrero

Ángeles y demonios (2009)

Luego del éxito de El código Da Vinci, el ganador del Óscar Tom Hanks volvió a meterse en la piel del profesor Robert Langdon en esta exitosa adaptación del libro homónimo de Dan Brown.

Sinopsis: Un simbologista de Harvard tiene la misión de encontrar pistas para frustrar un ataque contra el Vaticano por parte de una sociedad secreta que busca venganza.