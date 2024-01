Con este contundente mensaje Sofía Vergara le respondió a Roy Barreras por criticar la serie de ‘Griselda’

Sofía Vergara es una actriz y modelo colombiana que ha logrado conquistar no solo el mercado latino, sino también el estadounidense. Su carrera comenzó en su país natal, Colombia, donde trabajó como modelo y presentadora de televisión.

En el año 1998, Sofía decidió mudarse a los Estados Unidos para seguir su sueño de convertirse en actriz. Fue en la serie “Modern Family” donde logró su mayor éxito y reconocimiento a nivel mundial.

Pero no solo es una actriz talentosa, también es una empresaria exitosa. Ha lanzado su propia línea de ropa, perfumes y productos para el cuidado del cabello. Ahora bien, Sofía Vergara es nuevamente noticia por su reciente papel en la producción para Netflix de la narcotraficante Griselda Blanco, una mujer que montó un emporio ilegal en los Estados Unidos con el comercio de drogas en la década de los 70 y 80.

Uno de los detractores de este tipo de producciones es el embajador de Colombia en Reino Unido, el exsenador Roy Barreras, quien fue contundente con aquellas productoras que realzan el tema del narcotráfico en vez de mostrar lo bueno que hay en el país.

“Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior, Ya ¡Suelten a Colombia!”.

Ante ese cuestionamiento, la ‘Toti’ respondió en el programa de Jorge Ramos lo que pensaba respecto de la fuerte acusación y comentario de Roy Barreras: “En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”, finalizó diciendo Sofía Vergara.

