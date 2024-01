“Es que ya no es humorista”: Fabrizio Copano revela qué figura de la comedia no le gusta

Fabrizio Copano fue el invitado a la reciente edición del programa “Es la hora de tu podcast”, en donde el humorista abordó diversos temas sobre el mundo de la comedia, y su trabajo actual en Chile, en conversación con los conductores del espacio, Willy Sabor y DJ Lolito.

En medio de la distendida charla, al actor se le consultó por su mejor amigo dentro de quienes se dedican al stand up comedy, a lo que Copano respondió que tanto Pedro Ruminot y Sergio Freire. “Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos webeando a todos los demás. Mandamos stickers con la cara de los humoristas que no nos gustan”, señaló Fabrizio.

Ante esta última frase, DJ Lolito quiso saber cuál comediante chileno no le gusta. “Es que ya no es humorista”, aclaró de entrada. La figura del mundo de la comedia que no es del agrado de Copano resultó ser Checho Hirane.

“No sé qué es ahora”

“Ya se transformó en otra cosa. No sé qué es ahora”, ironizó el exintegrante del “Club de la Comedia”, sacando risas de los conductores del podcast.

“Locutor de radio”, indicó Willy Sabor, a lo que el conductor de “Escápate de tu casa” asintió, recordando que años atrás Checho Hirane contaba chistes en televisión.