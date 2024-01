La Miss Japón de origen ucraniano que ha desatado la polémica: “Soy absolutamente japonesa”

Karolina Shiino, una modelo de 26 años nacida en Ucrania, ha sido coronada como Miss Japón en el concurso anual Miss Nippon, desatando un debate sobre la identidad cultural y los cánones de belleza en el país del sol naciente.

El certamen, que busca resaltar la “belleza más destacada de todas las mujeres japonesas”, según los organizadores, ha generado controversia al seleccionar a Shiino, de ascendencia europea, como la representante de la belleza japonesa.

Aunque su origen es ucraniano, el corazón de esta miss es japonés

La modelo, ciudadana naturalizada y residente en Nagoya desde los cinco años, expresó a CNN en Tokio su deseo de ser reconocida como japonesa, destacando las dificultades que ha enfrentado debido a su apariencia. “Siempre me decían que no era japonesa, pero soy absolutamente japonesa, así que me presenté a Miss Japón creyendo realmente en mí misma”, afirmó Shiino. La modelo espera que su victoria desafíe las percepciones tradicionales sobre la identidad japonesa y fomente la aceptación de la diversidad en la sociedad.

Japón, conocido por su homogeneidad étnica, ha experimentado un aumento en la discusión sobre la diversidad debido a la necesidad de atraer trabajadores extranjeros para compensar el envejecimiento de la población. Shiino, al ser una participante naturalizada, representa un paso hacia adelante en la aceptación de la diversidad en un país que ha mantenido opiniones conservadoras sobre la inmigración.

La victoria de Shiino también destaca las tensiones existentes en Japón entre la tradición y la evolución hacia una sociedad más inclusiva. Si bien el país ha buscado impulsar la llegada de residentes extranjeros, el debate sobre la identidad cultural y los estándares de belleza persiste.

La directora apoya completamente esta elección (Agencias)

Ai Wada, la directora del concurso y nieta del fundador, defendió la elección de Shiino, describiéndola como una “mujer japonesa muy trabajadora, y sin embargo humilde, con un gran sentido de la consideración hacia los demás”. La victoria de Shiino podría marcar un hito en la redefinición de la belleza y la identidad japonesa en un mundo cada vez más diverso.