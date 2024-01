“Me resistí por harto tiempo”: Maite Orsini confirma relación de pareja con “Mago” Valdivia

La relación de pareja entre la diputada Maite Orsini y el exfutbolista Jorge Valdivia era un secreto a voces, pero la parlamentaria prefería mantener la discresión acerca de este romance, alejado de los focos mediáticos. No obstante, llegó el momento en que Orsini optó por trasnparentar públicamente su amor por el “Mago”, así como revelar pormenores de los sentimientos hacia Valdivia.

La instancia para sincerar el romance fue en conversación con la revista Velvet, en la cual la exfigura televisiva comentó acerca del arduo año 2023 que debió enfrentar, además del pololeo con el exseleccionado nacional, según recoge La Cuarta.

En principio, Maite se refirió a la encrucijada que atravesó su colectividad política, Revolución Democrática, golpeada por el escándalo del Caso Convenios. “Fue un año muy duro para mi partido. Voy a decir algo muy cliché, pero para mí Revolución Democrática es como un hijo. Es la relación más estable y duradera que he tenido en mi vida. El daño que se le hizo a mi partido me dolió mucho”, admitió.

La congresista remontó su narración del romance a sus inicios, dando a conocer que la relación con el exvolante del Palmeiras se hizo formal en octubre de 2023.

“No fue de un día para otro”

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”, aclaró.

En este sentido, Orsini aseguró que Jorge finalmente terminó por conquistarla gracias a sus tiernos detalles, al cuidarla en todo momento. En virtud de este apoyo, Maite se sintió querida.

“Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”, sinceró.

Asimismo, acerca del plano más íntimo, afirmó que Valdivia le trae mucha paz: “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”.

Violencia digital

Acerca de lo que se dice del exfutbolista en la prensa y la imagen que muchos se han formado de Valdivia, la parlamentaria declaró estar ajena a tal percepción. “Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación, yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él, yo nunca lo vi”, aseveró.

Maite Orsini no eludió referirse a los aspectos más arduos de su inicio del romance con el exseleccionado nacional. En esta línea, clarificó que lo más duro fue la “violencia digital”, la cual calificó de “desmedida e injustificada”.

Muy ligado a lo anterior, indicó que la entristeció profundamente la actitud de algunos pares cuando se enteraron del romance con Valdivia.

“Me sentí poco acompañada por mis compañeros (...). A mí la crítica del diputado UDI o el bot de Kast que me dice ‘ándate a ‘Yingo’, me da lo mismo. Pero cuando la crítica viene de los míos, ahí es cuando me duele”, reconoció.