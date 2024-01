“Pensé, se agarró a combo limpio”: Helhue Sukni asusta a seguidores tras operarse los párpados

Impacto en redes sociales causó la imagen de Helhue Sukni luego de mostrar en su cuenta de Instagram cómo quedó su cara tras someterse a una operación para quitarse el exceso de piel en los párpados superiores.

Tal como si hubiese recibido una brutal golpiza, la abogada quedó totalmente morada, al más estilo la película del boxeador Rocky Balboa.

“Me operé los ojitos, porque este ojo se me caía y me hicieron una blefaroplastía. Ahora estoy en recuperación (…) Me operé el jueves en la tarde y salí tiquitaca de la clínica, pero el viernes amanecí como la callamp...”, dijo fiel a su estilo deslenguado, respecto a la cirugía.

Tras ello, reveló cómo han sido los cuidados que debe realizar, procurando no mojarse la cara, producto de los puntos que tiene sobre los párpados y la frente.

“Ustedes pueden ver que tengo una cicatrización maravillosa”, contó antes de cambiar el tema y prender un cigarro.

La hinchada imagen de Helhue provocó varios comentarios entre sus seguidores, quienes le realizaron diversas recomendaciones, principalmente para que no fumara.

Recomiendan a Helhue no fumar

“Tia helhueee no fume para que se recupere mas rapidooooooo y le que quede linda la cicatrización”, “No fume, para que se recupere más rápido”, “Helhue no fumes ahora, tu cicatrizacion se complica y no es tan buena !! Ojo con eso! Sé que es difícil l, pero todo sea por un refresh top”, le dijeron con cariño.

Aunque otras, bromearon con los moretones, dando cuenta que parecía golpeada.

“Cuando la vi pensé la tía se agarró a combo limpio”, “Pero Tía Helhue me asusté pensé que había pasado algo malo. Va a quedar topisima pero, ojo con el sol”. “Pensé que te habían asaltado”.