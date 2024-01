¿Por qué ‘Vidas pasadas’ es catalogada la mejor cinta romántica y triste de los últimos años?

(Courtesy of Twenty Years Rights//Courtesy of Twenty Years Rights/)

Quizás no muchos estén familiarizados con el trabajo del actor Teo Yoo, pero él mismo confesó que ha sido un camino difícil de más de 20 años de carrera, pero está satisfecho que haya llegado el papel de Hae Sung, un típico hombre coreano en Vidas pasadas (Past lives).

El actor que domina tres idiomas, nació y creció en Alemania antes de estudiar actuación en Estados Unidos. Aunque ha hecho su carrera en Corea del Sur durante los últimos 20 años, desde proyectos de acción y thrillers se hizo popular con una comedia romántica como el K-drama de Netflix Love to hate you.

Vidas pasadas se estrenó el año pasado en varios festivales internacionales, y esta semana llega a las salas de cine para mostrar la razón de las buenas críticas que ha generado en el mundo.

Teo Yoo, que hace el papel de Hae Sung, compartió que la gran virtud de la cinta es cómo la directora utilizó un recurso muy interesante que es tomar la lengua coreana y la lengua estadounidense como formas de marcar intimidad o enfatizar en ser extranjeros.

“La cinta tuvo un efecto profundo en mí porque cambió por completo la forma en que abordo mi trabajo. Antes era más metódico, pero aprendí a confiar en los gestos y en la improvisación. Con Vidas pasadas fue como explorar nuevos territorios, eso se vio en la pantalla”, dijo Teo Yoo.

La historia sobre el amor y del amor imposible, en la que el drama y dolor se conjuntan para retratar una complicada relación de la manera más honesta posible. No es enteramente un romance, tampoco una mera amistad, es un vínculo mucho más allá que dejó varios momentos especiales al actor de 42 años.

“Me hizo reflexionar sobre mi propia vida y pienso mucho en los personajes que interpreto de ahora en adelante. Para mí existe una posibilidad realista de que los personajes que interpreto en realidad tuvieron una vida anterior, o algo que sucedió en mi vida anterior conectado a través de Hae Sung, lo que me da a nivel personal una forma más realista de abordarlo”, añadió.

¿Por qué Vidas pasadas es catalogada como la mejor película romántica y triste de los últimos años? (Foto: Cortesía ZIME ENTERTAINMENT.)

Tras varios proyectos en la pantalla chica de Corea del Sur, fue el propio actor quien narró cómo llegó esta oportunidad.

“Fui la última pieza de Celine, la directora. Yo fui el último al que investigó; aunque soy un actor coreano radicado en Corea, no necesariamente se me considera típicamente coreano, y el papel requiere un actor típico coreano. Todo sucedió tan rápido, al final me dijeron... ‘estás dentro’”, reveló.

“Me han inspirado las películas de principios de los 90 en Corea del Sur, antes de esta nueva ola coreana. Y eso me inspiró a regresar, así llegó Vidas pasadas”. — Teo Yoo

Al preguntarle cuántas veces ha visto la película, y si le genera distintas emociones respondió, “¡Muchas! Recuerdo cuando Celine quería que, en la etapa de ensayo durante la preproducción, nunca nos tocáramos. Entonces, cuando abracé a Greta Lee en una película después de 24 años, en realidad fue la primera vez que realmente nos tocamos. Recuerdo esa sensación visceral, con un sudor en las manos y el corazón agitado. Es genial que el público pueda experimentar eso conmigo y con nosotros. Se traduce en cómo se siente la audiencia al respecto”.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separaron cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentran online, y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

Recorrido en festivales y premios

Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2023, luego fue proyectada en la 73ª Berlinale donde obtuvo nominación al Oso de oro, también estuvo en el 40° Festival de Cine de Jerusalén y el 16° Asia Pacific Screen Awards, entre poco más de 15 festivales internacionales. Además obtuvo 5 nominaciones en los 81ª Globos de Oro, 3 nominaciones en los Premios BAFTA.

Dos nominaciones al Óscar 2024: Mejor guion original y Mejor película.

¿Cuándo se estrena Vidas pasadas en México?

1 de febrero se estrena en las salas de cine.

PUBLIMETRO TV: