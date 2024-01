Te contamos los detalles del documental de Barney: “Te quiero yo, tú no a mí” que ha generado polémica

Barney, el carismático dinosaurio púrpura, fue el protagonista de uno de los programas infantiles más icónicos de finales de los 90, pero detrás de su imagen amigable y canciones pegajosas se esconde una historia compleja y llena de controversias. El documental “Te quiero yo... y tú no a mí: Barney, la historia no contada” arroja luz sobre los aspectos no tan positivos del fenómeno Barney y explora por qué el personaje fue objeto de tanto odio.

La historia de Barney comienza con Sheryl Leach, una madre convertida en ama de casa, quien ideó al personaje como un regalo para su hijo Patrick después de ver una película musical para niños. El concepto inicial de Barney como un videohome, distribuido por una red de madres, evolucionó hasta convertirse en un fenómeno mediático que incluyó shows en vivo y programas de televisión.

“Te quiero yo... y tú no a mí: Barney, la historia no contada” lo puedes ver en HBO Max

Sin embargo, el éxito de Barney también generó una reacción negativa por parte de ciertos sectores de la sociedad estadounidense. El documental examina las razones detrás de este odio. Se argumenta que la constante positividad del programa chocaba con la generación que consumía entretenimiento basado en la violencia.

El presentador Bill Nye señala que muchos adultos no podían ver el programa porque era “constantemente positivo” y, de cierta manera, “no realista”. Brittany Spanos, escritora senior de Rolling Stone, agrega que la positividad de Barney iba en contra de la corriente ruda de esa generación.

El documental también destaca grupos organizados, como la “Sociedad Secreta de Odiadores de Barney”, que sostenían la hipótesis de que el personaje causaba daño a los niños. Incluso se llevó el conflicto al plato televisivo, presentando debates entre los críticos y defensores de Barney. Además, la imagen del personaje fue asociada a la comunidad gay en una época marcada por la homofobia. Incluso Bob West, la voz de Barney, fue amenazada de muerte debido al odio hacia el personaje.

Fue un programa infantil muy popular en los años 90 (Agencias)

El documental también explora los problemas familiares de los Leach, la familia detrás de Barney. La disfuncionalidad familiar llevó al divorcio de la pareja. El hijo por el que Sheryl creó a Barney, Patrick, enfrentó problemas legales y emocionales, culminando en un incidente donde disparó a un vecino. “Te quiero yo, tú no a mí” ofrece una visión profunda de la historia detrás de uno de los fenómenos culturales más grandes y polarizadores de la televisión infantil, el cual podrás mirar a través de HBO Max.