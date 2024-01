“Asquerosas personas”: Jhonatan Mujica se enojó con Chama y Botota Fox tras “regalo” en la nominación

Este martes por la noche se realizó una nueva jornada de votación en “Tierra Brava”, en donde Jhonatan Mujica, Chama y Nicolás Solabarrieta eran los principales blancos de votos. En donde el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara se convirtió en el próximo nominado.

El modelo de alta costura vivió tensos momentos durante el cara a cara con el dúo de amigas compuesto por Chama y Botota. Él le dio su voto al transformista evidenciando su molestia y decepción con su actitud tras los diversos conflictos que vivieron dentro de la casa.

“El día que te acercaste a mí, que me viste cabizbajo, me juraste lealtad. Al día siguiente, utilizaste esa información que era personal, privada y bastante delicada, la utilizaste para herirme o atacarme, no sé cuál era tu intención. Para mí es bastante desleal, me desilusioné bastante del José Miguel que conocí”, contó.

Botota no respondió y se dio la media vuelta, Karla Constant le pidió que respondiera algo más, solamente dijo que la gente juzgará desde su casa. Posteriormente, al momento de dar su voto, José Miguel bromeó que era para Jhonatan sólo para hacerlo sentarse de vuelta.

El muñeco de la discordia

Chama le entregó su voto a Mujica, y citó que no han tenido una buena relación dentro de la casa, mencionando el episodio de la sartén y cuando el modelo mintió que escondió comida. Sin embargo, esto terminó en una broma de parte de la venezolana, quien dijo que el modelo se sentía solo así que le dio un muñeco que tenía barba y en el torso escribieron: “Milán”.

“Me parece una falta de respeto, tú entiendes exactamente por qué lo digo, tanto tu amiga lo debe entender (Botota). Así que no te lo voy a aceptar, te lo agradezco, pero no te lo acepto”, cerró Jhonatan Mujica.

Al finalizar el proceso de votación, Jhonatan se quedó conversando con Daniela Aránguiz y le dijo: “hay gente a quien le tengo cariño, y fue capaz de jugar con eso. Ese muñeco era por mi ex. La Chama y Botota lo hicieron, las mismas que andan diciendo que yo me hago la víctima por estar lesionado”.

El modelo continuó sus descargos con Luis, y señaló que “son un par de asquerosas personas, Botota y Chama. Me sorprende que personas a las que yo les tenía mucho cariño vengan y duden de mí porque estas dos les meten cizaña en la cabeza”.

Posteriormente, Botota se acercó y le pidió disculpas por lo del muñeco asegurando que no tenía idea que su ex vivía en Milán. “Te lo juro por mi madre que tengo tatuada acá, te lo juro que no lo hicimos con esa intención. No quiero que te sientas mal, queremos jugar contigo. Para que no pienses que no fue con esa intención. Te pido disculpas”, afirmó.