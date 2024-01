Daniela Aránguiz paró en seco a Luis Mateucci: “Piensas que soy Oriana y que me vas a controlar lo que tengo que decir”

Este martes, una nueva pelea se libró entre la pareja compuesta por Daniela Aránguiz y Luis Mateucci tras el proceso de nominación en “Tierra Brava”. Esto después de que la expanelista de “Zona de estrellas” le entregó su voto a Gabrieli Moreira y le pidió que no jugara con el corazón de Fabio Agostini.

El argentino se molestó con esta defensa al español, y le dijo: “vos tenés que ser polola de tu capitán. Por un rato largo, no me vengas ni a hablar (...) ‘Pobre capitán’, él otro es un chanta falso”. Luis se retiró a su habitación, y Daniela lo siguió.

Luis no quería hablar con ella, y Aránguiz dijo “qué celoso este hombre, Dios mío, ¿qué puedo hacer con él?”. El argentino le reclamó a Junior Playboy que Fabio siempre quedaba bien parado.

“¡Saliste en portadas de diarios hablando de mí!”

Mateucci señaló que no debería meterse en la relación con Fabio y molestarse con Gabrieli Moreira por darle un piquito a Jhonatan. “¿Por qué te tienes que enojar por lo que yo pienso? ¿Me quieres controlar lo que yo pienso? El que no tiene resuelta las cosas soy tú, piensas que soy la Oriana que me vas a controlar las hueas que tengo que decir”, lanzó Daniela.

“Estoy chata de que me mandes a la mierda (...) No te puedes enojar por una palabra mía”, agregó la chilena, a lo que el argentino le preguntó que “¿Y vos no te enojaste afuera por muchas palabras mías?”.

Daniela se defendió y lanzó que: “porque eran palabras que me involucran a mí, salían en portadas ¡Saliste en portadas de diarios hablando de mí! De la única manera que me enojé, no te aguantaste ni dos días enojado conmigo”.

La discusión se calmó, y el argentino le aclaró que no siente celos por el español, que lo que le molestaba era que defendía a todos menos a él, y Daniela afirmó que se siente de la misma forma.

Llegó Jhonatan Mujica a descargarse a la pareja peleada sobre su conflicto con Chama y Botota, y finalmente Luis se acercó a abrazar a Daniela bromeando que estaba celoso.