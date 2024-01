“Estoy que me voy”: Pincoya nuevamente se molestó y lanzó duro reclamo en contra de sus compañeros de “Top Chef”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, nuevamente se enojó en “Top Chef”. La oriunda de Chiloé hizo un fuerte reclamo en contra de sus compañeros y aseguró que está en desventaja.

Todo comenzó cuando los participantes del programa culinario debían preparar tapas españolas: “¿Para qué me dejarán mis cosas tan lejos? Más lo que me demoro. Ahí adelante, para que no me escape. Me da una rabia”, comentó enojada en la prueba porque no encontraba el queso que necesitaba.

“Tengo que ir como 15 veces al supermercado, porque no encuentro las hueás. Me da rabia”, añadió la exparticipante de “Gran Hermano”.

Según las palabras de Pincoya, a ella le dificulta esta situación puesto que “es una pérdida de tiempo que no estén todas las cosas ahí. Entonces algunos compañeros agarran más, y en su estación tienen muchos productos, y no dejan para el resto”, lanzó en contra de sus colegas de cocina.

En esa línea, es donde Jennifer aseguró que ir y volver al supermercado, le quitaba el valioso tiempo que tiene para hacer su plato. Asimismo, afirmó que pedir las cosas que no estaban en el stand también le perjudicaba.

“Esos minutos son clave. Si tuviera los ingredientes a mano, avanzaría. Estoy ‘privá’, estoy que me voy”, reclamó.