¿Homenaje a Huaiquipán?: Jhonatan Mujica se mandó frase para el bronce en nominación de Tierra Brava

Corría el año 2012 y el exfutbolista Francisco Huaiquipán se robó la película durante su participación en el reality Mundos Opuestos de Canal 13, al tratar a su compañero David Dubó como “ileal”, haciendo alusión que se trataba de una personal “desleal”. Pero, 12 años más tarde esa icónica palabra vuelve a tomarse los realities, esta vez en Tierra Brava.

Así por lo menos se escuchó durante el cara a cara que tuvo Jhonatan Mujica con Botota Fox, momento cuando el modelo la trató de “ileal”, al más estilo Huaquipán, quien en esos años fue protagonista de infinitos memes por el mal uso del lenguaje.

Francisco Huaiquipán (Rodrigo Mejías)

Jhonatan trató a Botota de “ileal”

Jhonatan nominó a José Miguel Navarrete (nombre real) porque “el día que te acercaste a mí, que me viste un poco cabizbajo, me juraste el altar. (Pero) al día siguiente, por un incidente con el sartén, me sorprendió que utilizaste esa información que era personal, privada y bastante delicada”, le reprochó.

“La utilizaste para herirme o atacarme, no sé cuál era tu intención, pero para mí eso es bastante ‘ileal”, le espetó Mujica, al más estilo Huaqui.

Finalmente, le indicó que se desilusionó “bastante del José Miguel que había conocido al principio”.

A ello, Botota prefirió mantener silencio. Pero, luego que Karla Constant insistiera en una respuesta, solo se limitó a decir “ok”, como toda una diva “ileal”.