La advertencia del dueño de TikTok que lanzó a sus empleados sobre el uso de IA

Liang Rubo, presidente ejecutivo de ByteDance, advirtió a los empleados en una reunión global que la compañía, propietaria de TikTok, corre el riesgo de volverse complaciente y caer en la mediocridad frente a los desafíos de nuevas empresas emergentes.

Liang destacó que la rápida expansión de la empresa en los últimos años la ha vuelto menos eficiente y que no ha prestado suficiente atención a la tecnología de inteligencia artificial (IA).

En la reunión, señaló que la empresa no ha sido lo suficientemente sensible a las nuevas tecnologías, mencionando que las discusiones sobre GPT no aparecieron en las revisiones tecnológicas hasta 2023, a pesar de que GPT-1 se lanzó en 2018.

GPT es una técnica de aprendizaje automático que ha sido utilizada para desarrollar chatbots como ChatGPT de OpenAI.

A pesar de que ByteDance es considerada líder mundial en algoritmos debido al éxito de sus aplicaciones como TikTok, Douyin y Toutiao, Liang reconoció que la empresa ha sido lenta en adoptar tecnologías de IA en comparación con otras compañías.

Otros magnates chinos de la tecnología, como el fundador de JD.com y el presidente de Tencent, también han instado a sus empresas a ser más eficientes y evitar la autocomplacencia.

Liang señaló que ByteDance ha empezado tarde en la carrera de la IA y que empresas con modelos superiores los desarrollaron entre 2018 y 2021.

También mencionó que la empresa estaba enfrentando demasiados trámites burocráticos internos a medida que se expandía, lo que resultaba en retrasos en proyectos que una startup podría completar en un mes.

ByteDance ha centrado más recientemente su atención en la inteligencia artificial, abandonando algunas actividades como los videojuegos. La empresa ha estado probando varios chatbots basados en IA, como “Doubao” en China y “Cici” y “ChitChop” en el extranjero.

Sin embargo, la estrategia de ByteDance en cuanto a la IA fue objeto de escrutinio después de que se informara que la empresa utilizó tecnología de OpenAI para desarrollar su propia IA. Aunque ByteDance afirmó que su uso era legal, OpenAI suspendió la cuenta de ByteDance a la espera de una investigación.