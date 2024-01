“Lo considero una traición”: Jhonatan Mujica le respondió firmemente a la Guarén tras ser votado por ella

El modelo de alta costura, Jhonatan Mujica, sufrió una lesión en el brazo, la cual fue cuestionada por muchas personas de la casa, incluyendo su círculo cercano compuesto por la Guarén, Dani Castro y Nicolás Solabarrieta en “Tierra Brava”.

El par de amigas se acercaron al modelo para hablar sobre su lesión, los rumores y revelarle que esto será utilizado como una razón para votarlo en el inminente proceso de nominación.

“Nadie sabe lo que realmente pasa en tu brazo, primero andas como si nada y después andas con la férula”, le dijo Valentina Torres que pensaba que él estaba intentando salvarse de ser votado y echar al agua a Nicolás Solabarrieta, su pareja.

Él aclaró que su intención no era esa, y que no se estaba haciendo la víctima como se sospechaba.

El Cara a Cara

El proceso de votación comenzó, y la Guarén le dio su voto a su amigo Mujica. “Sé que este voto lo vas a ver como una traición, pero desde que llegó Nico lo voy a proteger todo lo que pueda. Cortarle la cabeza a cualquiera hasta que me tenga que cortar la mía”, partió.

“Estos días hay cosas tuyas que no me han coincidido, lo hablamos antes, y me gustaría pensar de otra manera. No me gusta desconfiar de la gente, pero prefiero que se quede Nico a que te quedes tú”, agregó la Guarén.

Al momento de dar su respuesta, Jhonatan señaló que “tienes razón, lo considero una traición, eres la persona que menos esperaba que me votara. Pensé que la lealtad o confianza que teníamos era más fuerte que los rumores sobre mí, y dependiendo de quién venga, pero cada uno decide a quién escuchar (...) No seas moldeable”.

Valentina se defendió afirmando que no se dejó influenciar por los rumores, y no hubiese ido a preguntarle directamente. Por su parte, Mujica le respondió que entendía totalmente que quiera defender a Nicolás, y se lo respetaba, pero ésas no fueron sus únicas razones para votarlo, y eso le molestaba.