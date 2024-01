“Me siento muy show woman”: Fran Maira anunció que debutará como cantante urbana

Francisca Maira, la ex participante de Gran Hermano Chile, reveló que incursionará en la música urbana en una entrevista en el programa online UnDía+, conducido por Karol Lucero. La joven de 23 años expresó su entusiasmo al afirmar: “Me siento muy show woman, puedo hacer de todo”.

Durante la entrevista, Maira compartió algunos detalles sobre su próximo salto al género urbano. “Lo vamos a dejar en el misterio, pero sólo voy a decir que lo mismo de Miss Universo: Quiero representar a muchas mujeres que sienten o pasan por cosas que voy a cantar. No les puedo adelantar tanto, pero va a quedar la cag…”, sostuvo la rubia.

“Creo que la mujer pasa por todas (…) Quiero representar esos mensajes a través de mi música”, añadió la influencer.

Al referirse a su conexión con la música, Fran Maira confesó que su interés no es reciente y de paso reveló una íntima faceta de su infancia. “Cuando chica cantaba, pero me hicieron bullying porque cantaba muy fuerte y en el colegio me agarraban para el chuleteo y por eso lo dejé de hacer”, contó. A pesar de esto, enfatizó su versatilidad al afirmar: “Me siento muy show woman, puedo hacer de todo”.

Al abordar las posibles críticas por su incursión en la música, Fran Maira mostró una actitud decidida, reconociendo que no le importa el qué dirán.

“Dije ‘¿qué puedo hacer para seguir creciendo?’. Tengo 23 años y es ahora el momento para hacer todo. Entonces, pensé en la música”, relató la joven. En esa misma línea añadió: “La gente va a decir ‘oye esta h… canta pésimo’. Bueno, ¿qué pierdo con intentarlo?”.

Con respecto a su primera canción, la ex participante de Gran Hermano adelantó que estará disponible “antes de marzo”. Además, dejó abierta la posibilidad de colaboraciones y aseguró que su estilo musical será “full perreo”.