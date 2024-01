Monserrat Álvarez sorprendió a Roberto Cox en pantalla al revelar que no ocupa desodorante

La periodista Monserrat Álvarez sorprendió este martes, durante la edición de “Contigo en la Mañana”, al revelar en diálogo con Roberto Cox que no ocupa desodorante.

Esta particular confesión ocurrió al inicio del matinal de CVH, cuando los conductores abordaban el tema de las altas temperaturas que por estos días afronta el país, y aprovecharon de entregar algunas sugerencias a los televidentes.

“Salga con muda porque se va a transpirar tanto que yo creo que es importante llevar una muda, al menos de camisa, polera, o algo”, recomendó Monse.

En tanto, Cox añadió: “Y no olvidar el desodorante, usar desodorante, hoy es fundamental para evitar malos ratos”.

“No lo necesito”

Fue en ese contexto que la comunicadora realizó la particular confesión que hizo eco en los oídos de su compañero de conducción. “Tú sabes que yo no uso desodorante”, aseguró, para luego explicar: No, no lo necesito, no requiero”.

“Quiero aclarar algo, porque acá quedé metido. ¿De verdad no usas desodorante?”, quiso confirmar el periodista, aún incrédulo por la aseveración.

“No uso desodorante, no necesito. No huelo”, reiteró Álvarez. “Lo que sí, yo no huelo, pero no sé si los otros me huelen”, argumentó entre risas.

“Yo quiero decir, ahora me atrevo sola a decirlo, pero yo no uso desodorante. Pero ahora me puse”, dejó en claro, dadas las altas temperaturas anunciadas para este martes en Santiago.

Frente a la peculiar revelación, Cox quiso indagar un poco más acerca del hábito y cómo llegó a decidirlo. “Un día me olvidé echarme desodorante, no pasó nada, al día siguiente no pasó nada, y nunca pasó nada, así que para qué me voy a poner desodorante”, relató Monse.

A continuación, la conductora de “Contigo en la Mañana” sorprendió nuevamente a su compañero al indicar que “calculé que he ahorrado 2,4 millones a lo largo de mi vida en desodorante. Nadie me ha dicho nada hasta el momento”.