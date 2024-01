“No juegues con el corazón”: Daniela Aránguiz nominó a Gabrieli en defensa de Fabio Agostini y quedó en ridículo

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo un intenso cara a cara, en donde Daniela Aránguiz quedó mal parada tras nominar a Gabrieli Moreira en supuesta defensa de Fabio Agostini.

“Soy muy observadora y espero que no juegues con el corazón de mi capitán. También espero que no quieras suplantar a alguien insuplantable como Pamela, teniendo de enemiga a Chama y el trío con Jhonatan. Espero que brilles con luz propia”, le argumentó la exchica “Mekano” a la brasileña.

En tanto, la nueva participante no se dejó intimidar por las palabras de Aránguiz y le aseguró que no tiene intenciones de volver a su relación con el español.

“Yo entré para competir, no entré para reconquistar a porque lo conquisté afuera, no acá. Sobre Chama, ella se siente intimidada cuando paso porque paso y no me mira. Yo tengo mi brillo propio, quédate bien tranquila”, le respondió.

Fabio le presta ropa a Gabrieli

Finalmente, Agostini dio su voto a Nicolás Solabarrieta, pero antes aclaró respecto a lo que dijo Daniela, que “yo en ningún momento siento que Gabrieli juega conmigo”, aclaró de entrada.

“Ella me ama mucho, hemos vivido mucho, yo también la amo mucho y voy a sacar la cara por ella aunque le tenga cariño a muchas personas, ella está por encima de todo, voy estar con ella hasta el final”, comentó, dejando como mentirosa a Aránguiz.