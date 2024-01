Se viene el Corona Sunsets: El festival playero que une el reggae, el funk y la electrónica con un lugar de ensueño

Disfrutar de la naturaleza, los hermosos paisajes, el atardecer y la música, es posible en un mismo espacio gracias a Corona Sunsets. El evento acaba de revelar su regreso a Chile con un World Tour bajo una nueva mirada, enfocada en brindar una experiencia única, a través de la energía del sunset, y la conexión con la naturaleza. El gran espectáculo de Cerveza Corona se celebrará en 14 países alrededor del mundo con su nueva propuesta.

Este número de territorios, que participarán de la gira internacional, convierte al festival en la plataforma de experiencias más grande del mundo, dejando atrás a funciones globales como Lollapalooza y Primavera Sound, con 7 y 6 versiones al año respectivamente. El evento llegará a Sudáfrica, Colombia, Japón, China, entre muchas más locaciones, donde las vivencias irán cambiando según la cultura y el espacio de cada territorio, haciendo un momento perfecto de desconexión, relajo y goce en cualquier parte del mundo.

El recorrido comienza en Chile

Debido a sus imponentes e inspiradores paisajes, el punto seleccionado para el inicio de su gira 2024, es Chile. Por lo que el sábado 30 de marzo, todos los fanáticos de las puestas de sol, la música y las experiencias inmersivas en la naturaleza, podrán deleitarse en Laguna Zapallar, en un spot único, donde nunca antes se ha celebrado un evento de este tipo.

Cercano a Maitencillo, este lugar se compone de una hermosa meseta, rodeada de bosques nativos y chaguales, además de una vista privilegiada al mar.

More Than Music Line Up

Para ir más allá de lo ya vivido en el increíble Sunsets World Tour de Abril 2023, la marca de cerveza decidió dar un salto y potenciar su pilar de experiencia con su renovada oferta more than music line up.

La idea es brindar una vivencia con más que sólo buena música, equilibrar la instancia con actividades que alinean el cuerpo y el espíritu, combinado con gastronomía y expresiones artísticas conscientes con el medioambiente.

Las blancas arenas y cristalinas aguas de Brasil fueron las encargadas de recibir la nueva apuesta del festival para cerrar el 2023.

Durante tres días, que iniciaron el 27 de diciembre, los asistentes vibraron al ritmo de la banda de reggae, Soldiers Of Jah Army (SOJA), Rooftime, Criolo, DK Marky, Luedji Luna y Aline Rocha. Pero no quedó sólo en la parrilla de artistas y sus espectaculares performances, sino que también en el despliegue de diferentes dinámicas recreativas.

Las sesiones de yoga al aire libre, lideradas por referentes de la disciplina, se tomaron la playa de Preá con su espiritualidad y calma. El live cooking también estuvo presente, con preparaciones culinarias amigables con el medio ambiente y especiales para disfrutar el momento. Los más deportistas pudieron disfrutar del mejor lugar para hacer kitesurf y todo esto estuvo en línea con la naturaleza y su cuidado, en el spot sustentable que hizo concientizar a los asistentes sobre la importancia de ser responsable con nuestros desechos.

“Queremos que nuestro público viva y celebre el atardecer de la manera más mágica y enérgica posible. Para eso pensamos en la propuesta more than music line up, que permite que nuestra selección de artistas y de actividades recreativas, se conecten a la perfección con la naturaleza y haga que nuestros asistentes vivan un momento único e inigualable. Esto se complementa con el mensaje de preservación del medio ambiente y el cuidado que requiere, que siempre estamos potenciando con Corona Sunsets, y más en esta hermosa locación”, indica Camila Plass, Marketing Manager Cervezas Premium & Above de Cervecería AB inBev.

Como marca sustentable, el festival Corona Sunsets estará postulando, por segundo año consecutivo, a la Certificación Blue de la organización Global Oceanic. Esto significa que contará con iniciativas y producción amigables con el medioambiente, como la gestión de residuos, la eliminación de plásticos de un sólo uso, potenciando el trabajo con proveedores locales, entre otros.

Cerveza Corona se prepara para festejar el mejor atardecer de Chile en compañía de paisajes naturales, música, arte, gastronomía y mucha diversión. Las entradas están disponibles a través del sistema Punto Ticket.