Tunden a JLo por quitarse la ropa para su último video con Latto

“Cant’ get enough” es el nuevo tema con el que Jennifer López vuelve a la música tras una década de ausencia. Esta canción cuenta con dos versiones: la original que estrenó el pasado 10 de enero, y la remix que grabó junto a la rapera estadounidense Latto y que lanzó al mercado este 29 de enero, a solo dos semana de sacar su álbum “This is me... now”.

Pero este disco de estudio, que saldrá el 16 de febrero con 13 canciones, también tendrá su propia película, que será transmitido por Prime Video bajo el nombre de “This is me…now: A Love Story”. ¿Qué verá el público en este material audiovisual? pues la historia amorosa de “La diva del Bronx”.

Este es el noveno trabajo musical de la artista de 54 años, y que creó en el propio estudio de grabación que tiene en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. Jennifer lo califica como “una emocionante trilogía musical que muestra los extraordinarios talentos de la triple amenaza”.

Para el tema “Cant’ get enough” se hizo un video para cada versión y que ambos son tan opuestos. En la versión original, JLo impactó al vestir de novia, un traje de la marca ucraniana Frolov. Ella inicia diciendo los votos matrimoniales durante la ceremonia lluviosa, para cuando la pareja llega a la fiesta, JLo aparece con otro novio, Derek Hough, quien fue su coprotagonista en “World of Dance”.

Finalmente, tras bailar intensamente, ella vuelve a aparecer con su novio inicial, que fue representado por el actor Trevor Jackson. Ahora, la versión junto a Latto es totalmente lo opuesto, pues la estrella no dudó en mostrar sus curvas y derrochar sensualidad en diminutos trajes de baño y faldas, que no dejaron nada a la imaginación.

Como si se tratara de un musical de Brodway, la también actriz deja el vestido novia de video anterior para lucir una minifalda y un brasier al tiempo que va cantando y caminando por medio de la calle. Para terminar el video con un brasier con pezones, como los que vende Kim Kardashian y que causaron tanta polémica.

Por supuesto, que esta última versión del tema, aunque tuvo buenas críticas por parte de algunos, pues les gustó su irreverencia y dualidad, otros simplemente no les pareció que ella debiera recurrir al desnudo a las escenas donde parece estar teniendo un orgasmo prolongado para cautivar a la audiencia, pues a ella no le hace falta.

“Cuando te vuelves irrelevante, te desnudas”, “Soy su mayor fan, pero ella se extralimitó en esto de tocando ella misma la demo que hizo en la canción fue mucho más entretenida”, “fue tan innecesario desnudarse”, “Ella está obsesionada con ella misma”, “Demasiado vulgar por desgracia” y ”Un cantante que no sabe cantar es salvaje”, le escribieron a la artista en la caja de comentario del video promocional en su Instagram.