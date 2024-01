“Yo no soy un juguete”: Shirley Arica terminó llorando tras dura pelea con Arturo Longton

Shirley Arica quedó destrozada tras la última pelea con Arturo Longton en “Tierra Brava”, esto debido a que el chico reality le tiró el micrófono mientras estaban discutiendo y amenazó con abandonar el encierro.

Tras esta tensa situación, la modelo ingresó a la casona y tuvo que ser consolada por Miguelito, puesto que rompió en llanto tras presunta separación con su romance.

“Ya no estoy tranquila. Estoy triste. Me peleé de nuevo. Las cosas no van, y si no van ahorita, no irán”, comentó entre los brazos de su compañero.

“Todo estaba bien hasta la actividad. Él es muy cambiante, eso a mí no me hace bien, porque la estaba pasando bien y ahora no. Estoy desenfocada”, comentó la chica.

“Estábamos ensayando el papel y me quiso dar un beso y le volteé la cara. Me preguntó qué me pasaba y le dije que yo no soy un juguete. Si tu intención era aburrirme, lo está haciendo”, explicó.

Por su parte, el humorista intentó aconsejar a su compañera: “Cuando pase la rabia tuya y la de él, van a poder conversar y se arreglan y dejan las cosas claras desde un comienzo”, le dijo, asegurando que se nota que ambos se gustan.