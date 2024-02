Daniela Aránguiz habló desconocidos detalles de su romance con Jorge Valdivia: Comenzaron a hablar por MSN y no le gustó su vida en Brasil

Daniela Aránguiz tuvo su momento de sinceridad en “Tierra Brava” y contó cómo fue que inició su relación con su exesposo, Jorge Valdivia, revelando que a las pocas semanas de salir, él le propuso matrimonio.

Todo comenzó cuando su compañera de encierro, Botota Fox, le preguntó a Daniela como se conocieron con el “Mago”.

“Yo bailaba en ‘Mekano’ y Jorge me siguió. Nos encontramos en Costa Varúa, él era amigo de la Nicole, y ella le dio mi MSN. Un día estoy en mi pieza y siento puros zumbidos en el computador, era él que me estaba hablando”, narró, agregando que fue una relación muy intensa.

“Llevábamos 4 meses pololeando y me pidió matrimonio, nos casamos a los 8 meses juntos. Un día me levanto, me propone ir a tomar desayuno, me subo al auto y me pregunta si tengo mi carnet. Me llevó a un Registro Civil y nos casamos. Nadie se enteró, cada uno vivía en su casa”, contó.

Su no tan feliz vida en Brasil

Posteriormente, esta historia de amor se empezó a complicar, esto puesto que el futbolista consiguió un contrato fuera dle país y Daniela, como su pareja, tuvo que marcharse con él dejando todo atrás.

“Otro día me dijo: ‘Me compraron en Brasil, me voy a jugar a Palmeiras’, y me dice que como estamos casados me tengo que ir con él. Yo trabajaba en la tele aquí, pero tuve que dejar todo para irme a encerrar a un departamento, sin hablar el idioma y más sola que la ch…”, recordó.

Acto seguido, vino otro desacuerdo, el tema de la maternidad. “Él quería tener un hijo, insistió tanto que le dije que no iba a tener hijos si no me casaba por la iglesia”, confesó, dando a entender que no quería tener retoños tan joven.

“Entonces me pasó una tarjeta brasileña y me dijo que me fuera a Chile a preparar la fiesta hasta que él llegara en diciembre. Y así lo hice en 3 meses. Veía a todas mis amigas carreteando y yo una chica ‘Mekano’ planchando, cocinando, haciendo aseo, encerrada en un departamento, sola a los 20 años”, contó.