“Es difícil que uno encaje”: Puma Rodríguez se sinceró sobre un posible regreso al Festival de Viña en el 2025

Tras su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué y su reencuentro con el público chileno, José Luis “Puma” Rodríguez se sinceró sobre si volvería a pisar la Quinta Vergara.

El cantante venezolano ha pisado el escenario anteriormente, sin embargo, no se ve muy entusiasmado con la idea de ser parte del importante certamen.

En una conservación con La Cuarta, el intérprete fue consultado sobre si sueña con volver a pisar el escenario del Festival de Viña del Mar, esto puesto que en el 2025 se cumplen 30 años desde su última aparición en el evento.

Por su parte, “El Puma” respondió sin tapujos: “No, no creo hermano. Eso no va, a menos que hagan un festival con todos los de nuestra generación como Raphael, Perales, los que estamos todavía en el cuerpo”, aseguró.

“Ahí sí, pero en este momento está pasando todo lo del reggaeton y es difícil que uno encaje”, aseguró.

Cabe recordar que el José Luis “Puma” Rodríguez se presentará este viernes 2 de febrero en el Casino Monticello, en donde repasará todos sus éxitos de sus 42 años de carrera.