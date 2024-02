“Esto ya no es un chiste”: Pincoya despertó la furia de la chef Fernanda Fuentes en “Top Chef VIP”

La participante Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, sigue sacando chispas y despertando enojos en el estelar de cocina de Chilevisión, “Top Chef VIP”. En el último capítulo, ella provocó la molestia de la chef Fernanda Fuentes, quien le llamó la atención por su plato y su actitud en el programa.

Todo comenzó tras la presentación de su plato, una pechuga de pollo con cerveza, el cual fue vapuleado unánimemente. Benjamín Nast fue el primero en probar, y su rostro no pudo disimular su desagrado al comer, y señaló que estaba muy seco.

Ella se intentó excusar de que era lo que encontró en el supermercado, y el chef le rebatió que hay muchos productos que pudo haber utilizado. En la entrevista, Jennifer hizo mea culpa por haber escogido el pollo, en vez del pescado.

El enojo de Fernanda Fuentes

La chef Fernanda fue la siguiente en degustar el plato, y su primer reparo vino por la cantidad de sal que tenía la preparación, por lo que tuvo que tomar agua. La experta apuntó al exceso de sal, la falta de salsa y la sequedad del pollo como sus principales críticas.

“Usted tenía una cerveza que le podía aportar a su plato tanto aroma, sabor a cualquiera de estos ingredientes...”, señaló Fernanda, y Jennifer contestó que ella se terminó tomando la cerveza, confesión que despertó la furia de la chef.

“¡Ah, se la tomó usted y no la puso acá en el plato! Me parece fantástico, vamos bien (...) La primera persona que salió eliminada de este programa, ¿por qué fue? Porque no se tomó en serio esta cocina, lo dijimos en el primer capítulo, Pincoya. Esto ya no es un chiste. Tomarse la cerveza y no ponerla en el plato, es una falta de respeto”, le advirtió Fuentes.

Finalmente, Sergi Arola apuntó que había que tomarse en serio la cocina y los ingredientes que le pueden ayudar en su plato, pero lo que presentó, no era tomárselo en serio.

“No es que tome para la chacota lo que cocino, pucha he cocinado mal nomás (...) no quiere decir que porque uno es alegre, se tome las cosas para la chacota”, reflexionó Pincoya.