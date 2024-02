¿Habrá una reconciliación o está todo perdido?: Arturo Longton y Shirley Arica vivieron una intensa jornada en “Tierra Brava”

No fue un buen día para Arturo Longton y Shirley Arica, quienes estuvieron peleados durante todo el último capítulo emitido del reality de Canal 13, “Tierra Brava”. El episodio comenzó con el descargó del viñamarino que acusó de mentirosa a la mujer peruana, y afirmando que reingresó gracias a él.

A los minutos tras reflexionar con sus amigos, él decidió pedirle disculpas por haberle dicho que llegó gracias a él, mas hizo el reparo que eso era lo único por lo que pedía perdón. Esto lo hizo con un tono cortante y amenazante, luego le dijo que no iban a hablar más.

Shirley se quedó conversando con la Guarén, y le aseguró que para ella Arturo está muerto, que lo encuentra “patético y cobarde”. Ella terminó llorando después del accionar de Longton.

Ambos estaban sufriendo por separado, hablando con sus amigos y reflexionando sobre el comportamiento del otro. Arturo Longton comenzó a hacer un duro mea culpa por su actuar: “he sido un imbécil, he sido inseguro. La he hueveado por huear, he sido el hueón más tonto de la humanidad”.

Él hizo sus maletas en la madrugada para terminar su estadía por el reality, sintiendo culpa por su comportamiento con Arica. “Tenía pensado irme. Hemos tenido muchos problemas, he hecho cosas que no corresponden, me he comportado como un imbécil, como un niño chico”, señaló.

“Tengo que asumir que las cosas son culpa mía, y arreglarlo cuando ya le he causado daño y decepción a otra persona no está bien. Siento que mi presencia no le hace bien, la huea está muerta y quiero que ella esté tranquila”, sostuvo Arturo.

¿Se reconciliarán?

Ellos también fueron llamados para realizar la actividad de parejas que trajo Karla Constant para los participantes, pero lo hicieron de mala gana, por lo que la animadora los excusó de esta dinámica.

Una vez finalizada la actividad, Arturo se acercó a hablar con Shirley Arica para pedirle disculpas. “Quiero pedirte disculpas por todo lo que te dije en la cocina, estuvo todo mal (...) Son disculpas de verdad, no porque alguien me las mandó a decir. No es porque esté enamorado de ti, quiero que eso quede claro”, comenzó.

“Tu manera de actuar para nada me la esperé, me quedé en shock. A veces las palabras y los actos hieren más que otras cosas. Agradezco que te disculpes, pensé que te ibas a disculpar temprano”, contestó ella.

Arturo señaló que él es muy inseguro e inmaduro, que siempre ha sido un gran defecto de él y ha tenido muchos problemas debido a eso. Él confesó que esta situación era una tortura ya que la tenía que ver siempre, y no sabía qué hacer porque la quería. Shirley contestó que también lo quiere, pero no por eso iba a terminar llorando.

Ella señaló que está decepcionada con Arturo, y él le contestó que iba a estar siempre para ella. Shirley lo acusó de querer dejarla mal en frente de sus compañeros, y le contestó “yo no sé cómo alguien que quiere puede herir tanto a otra persona”. Inmediatamente Longton dijo “porque soy un imbécil”.

Finalmente, el viñamarino le consultó si es que a pesar de todo su mal comportamiento, ella sigue teniendo sentimientos por él. “No lo sé. Me pasan cosas contigo pero mi enojo y decepción puede más que otra cosa. Los sentimientos no se van de un día para otro”, dijo Shirley.

Ellos se abrazaron y Arturo Longton le confesó “quiero que sepas que yo te quiero muchísimo, y voy a hacer cualquier huea para que estés bien”.