“La gente se ha dado cuenta...”: Repenning reacciona a importante reconocimiento de encuesta Cadem

El periodista José Luis Repenning se encuentra con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no solo por estar disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia en el norte del país, sino que también por la noticia de haber sido elegido junto compañera Priscilla Vargas, como la mejor dupla de animadores de matinales.

En conversación con Publimetro, directamente desde las playas de la Región de Coquimbo y con las patitas al interior del mar, el animador de Tu Día se refirió a la receta del éxito, tras recibir un 75 por ciento de aprobación de publicó, según un estudio realizado por la encuesta Cadem.

“Ha sido un trabajo súper duro, con harta dedicación, pero jamás imaginamos que en un año la reacción del público iba a ser tan buena como para poner al programa y a mí con la Pri en lo más alto. Un poco sorprendido por lo rápido, pero muy agradecido con la gente por tanto cariño”, celebró el rostro de Canal 13.

Según contó sentirse como en casa es el principal ingrediente que le permite fluir con la audiencia.

“Me siento muy cómodo. La verdad es que llego todos los días a hacer el programa como si estuviera en el living de mi casa, entonces ha sido una experiencia muy entretenida. Sabía que me podía acomodar a un formato así. Ahora no esperé que me podía acomodar tan bien. Yo creo que tiene que ver con un equipo espectacular con el que trabajamos y con el canal que me ha recibido como si fuera mi casa. Estoy muy muy cómodo”, agradeció.

Además, agregó que gracias a la personalidad de cada uno, lograron llegar al corazón de cientos de hogares.

Repe celebra reconocimiento del público

“La gente se ha dado cuenta que nuestra propuesta es bien genuina. Nosotros somos lo que no vemos en pantalla, no somos más ni menos. Tenemos una tremenda complicidad con todo el equipo y eso se ha logrado traspasar. Estamos muy contentos. Que seamos lo más valorado de la mañana demuestra un trabajo colaborativo muy importante. Me da la sensación que eso nos están premiando. Tenemos un año muy lindo y desafiante por delante”.

Finalmente, respecto a su futuro en televisión, Repenning no le cierra las puertas a colaborar en prensa.

“Por su puesto que sí. Jamás me voy a cerrar a lo que es mi alma mater que es el periodismo. Lo ejerzo igual todos los días en el Tu Día, pero también no me cierro a colaborar en Teletrece en algún formato o cobertura importante”, sentenció.

El matinal “Tu día” también sobresale en la encuesta Cadem como programa de las mañanas de la TV chilena, ya que ante la pregunta de cuál crees que es el mejor matinal de la televisión actualmente, comparte con Mega el primer lugar de preferencias con 18%. Luego viene Chilevisión 17% y más atrás TVN con un 4%.