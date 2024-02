“No te hagas la víctima”: Gabrieli Moreira se lanzó en contra de Chama tras actividad en “Tierra Brava”

En el avance de “Tierra Brava” adelantaron una nueva pelea que se asoma en el horizonte de Chama y Gabrieli Moreira, la brasileña recién llegada que es la expareja del español Fabio Agostini.

La discordia comenzó después de una actividad de juegos, después de que la venezolana acusó de agresión a la entrenadora personal. Ellas estaban en la cocina cuando comenzó a tirarle la caballería encima a Chama, quien no enganchaba.

“Vamos a aprovechar de hablar las cosas como son para que me escuches”, partió Moreira, “no te hagas la víctima, mucho menos me llames violenta siendo que la única persona violenta que he visto desde mi casa, eres tú”, agregó.

“No te pases de víctima y sonsa. Se hace la tontita”, lanzó la brasileña, mientras Chama preparaba su cena y se retiraba a comer en la habitación. “¡Qué teatro! Tienes que ponerla en una novela mexicana”, agregó Gabrieli.

Por su parte, Daniela Aránguiz le prestó ropa a Méndez y mientras conversaba con sus compañeros, dijo que la nueva estaba buscando a Alexandra, y esperaba que la encontrara. “Yo voy a decir algo, le tocaba a la Chama y ella está loca por salir en la tele que le quita, y la Chama le dijo: ‘hueón, pero si me toca a mí’”, aseguró Aránguiz.