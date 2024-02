“Ojalá el público me odie”: Mariana Loyola vuelve a las teleseries con su primer papel de villana en “Secretos de familia”

Mariana Loyola reveló este jueves que el papel que deberá interpretar en “Secretos de familia”, la próxima producción nocturna de Canal 13, será muy distinto al que habitualmente ha protagonizado en teleseries chilenas.

Reconocida por personajes más en tono de comedia o populares, como “Topacio Peralta”, en “Amores de Mercado”; “Soraya Salcedo”, en “Machos”; o “Lulú Rivera”, en “Gatas y tuercas”, en esta ocasión Loyola dará vida a “Raquel Cruchaga”, una de las villanas del drama que se estrenará en marzo de este año en Canal 13.

Su nuevo rol en Canal 13

“Hacer de mala siempre es entretenido. En teleseries no me ha tocado hacer de malas, pero las pocas que he tenido en otros formatos, me han gustado y lo he pasado bien, como en este caso también”, reconoce la actriz en entrevista con la señal televisiva.

“Raquel es súper caprichosa, ambiciosa, sumamente conservadora y tiene una moral bastante torcida (...) pero también ha sufrido un montón: quedó sin mamá cuando era chica, se hizo cargo de sus hermanos, enviudó muy joven y con sus dos hijas todo es especial, porque con la mayor tiene una relación muy compleja”, indica Mariana, quien relata que “la historia” de su personaje “parte con la muerte de su hija menor”.

“Entonces es una mujer muy golpeada y por eso yo creo que es así también. Su manera de defenderse es ser altanera, fría y dueña de la verdad (...) y va a defender el legado de su padre, cueste lo que cueste”, puntualiza.

Respecto de su personaje, Mariana espera que su interpretación llegue a la audiencia, no de la tradicional forma en que sus anteriores personajes han impactado entre los televidentes, sino que más bien desde la lógica del amor y odio por la maldad que se verá de ella en la nocturna del 13.

“Raquel pasa por un gran recorrido emocional, pero ojalá que el público me odie, porque es una mujer muy insoportable, sobre todo al principio de la teleserie”, dice.

“Sin embargo, a ella también se le muere una hija, entonces puede que haya una empatía por ahí. En ese sentido, creo que la gente que vea toda la teleserie va a terminar empatizando con ‘Raquel’ y entendiendo por qué ella es así y todo lo que le pasa. En todo caso, que funcione al principio como ‘esta maldita, esta mala, ¡la odio!’, me parece bien, querrá decir que está bien logrado el trabajo”, finalizó.

