Pitu revelará otro secreto de Javiera en “Generación 98″: destruiría amistad de Gonzalo y Tomás

Al parecer, Pitu Mardones sabe mucha más información de sus excompañeros de colegio en “Generación 98″ de lo que ellos sospechan y no dudará en revelarlos a la hora de saciar su sed de venganza.

En efecto, en el capítulo 138 de la exitosa teleserie de Mega, al cual accedió Página 7 a través de Mega Go, el rol de Lorena Bosch dará a conocer otra verdad oculta de Javiera, la cual podría destruir la amistad entre Gonzalo y Tomás.

Cabe recordar que el personaje de Paloma Moreno está muy enfadada con Pitu, tanto por haberla culpado de ser cómplice del abuso sexual del cual fue víctima en la adolescencia como por haber dejado en evidencia el encuentro sexual que mantuvo con Hernán “Chico” Olmedo en la etapa escolar.

No obstante, habían más secretos de la economista de los que estaba enterada la empresaria cosmetóloga.

Las infidelidades de Javiera

En el mencionado episodio, Pitu acude de imprevisto a la casa de su excompañera. En medio de un tenso intercambio de palabras, Mardones desclasifica que Javiera le fue infiel a Gonzalo con su mejor amigo, Tomás.

“Yo no era la única que estaba detrás del ‘Moco’ Rodríguez, tú también lo mirabas harto (…) ¿Sabes cuál es la gracia de ser invisible? Como todo el mundo te ignora, ves cosas que nadie más ve”, señala.

Ante estas palabras, Javiera intenta sacarla a toda costa de su casa para evitar que continúe hablando, pero Pitu se queda.

“¿Gonzalo sabe? Y no me refiero a lo que nos enteramos todos ayer… me refiero a que a veces también te acostabas con el mejor amigo de tu pololo, Tomás”, lanza Mardones.

Al tiempo que el rol de Lorena Bosch sonríe, la economista permanece estupefacta y con un semblante de rabia. En ese momento culmina el episodio.