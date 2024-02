Sociólogo chileno retoma la polémica que genera la presentación de Peso Pluma en Viña del Mar

Peso Pluma se ha convertido en poco tiempo, en un fenómeno musical en la historia del género de los corridos tumbados, pero esa razón no lo exenta de seguir estando en polémica por diversos temas relacionados con el narcotráfico. Ahora, en su columna en el medio BioBio, el sociólogo y académico chileno Alberto Mayol ha destacado la contradicción entre el Estado en su lucha contra el tráfico de drogas y la controversia en torno a Peso Pluma y una supuesta apología a la cultura narco. La manifestación del especialista está basada en la presencia del cantante mexicano en el cierre del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 1 de marzo.

Alberto Mayol, sociólogo USACH: "El Gobierno no tiene capacidad ofensiva. Se está comiendo una crisis gigantesca con 30% de apoyo"



EN VIVO 📺 #T13Noche » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/IPTbY1wda0 — T13 (@T13) July 11, 2023

Contradicción latente en Chile

Mayol expresó: “la señal que se da es que, curiosamente, el dinero es más importante que los principios. Entiendo que el contrato se puede rescindir, pagando indemnización. Cuando me dicen que no se puede rescindir un contrato es porque, no sé, lo hizo Dios”, agregó.

Para el sociólogo las autoridades municipales deben estar más al pendiente de actos de este tipo donde esté en riesgo la población, sin embargo la alcaldesa Macarena Ripamonti, tuvo la oportunidad de expresar su opinión y aseguró que para los próximos años se tomarán medidas declaración que refutó el chileno quien también reiteró su posición a través de un comunicado que publicó en Instagram.

Seguidores de las redes sociales le dan apoyo al experto en sociología: “Gracias, Alberto. Gracias porque alguien se atrevió a pensar y a argumentar con sentido común. Basta de tomar palco ante la arremetida de la violencia con sus variadas caras”.

“En Peso Pluma se unen peligrosamente el lenguaje y la música para entregar mensajes que contaminan las mentes y vidas de una juventud extraviada hace rato”.

“Me sumo a tus palabras Mayol , @maca_ripa @gabrielboric me decepciona su tibieza”, expresan algunos usuarios.

“Cuando estoy gastando mucha plata en combatir el narcotráfico y, al mismo tiempo, con recursos públicos, apoyo una expresión que sencillamente viene a ser apología del narcotráfico… El Estado no puede invertir dinero en una cosa y en su contraria”, sentenció Mayol.