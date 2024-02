“Suele pasar”: Pailita contó la firme sobre rumores de un nuevo romance con influencer chilena

El cantante urbano Pailita nuevamente se tuvo que referir a su vida personal, y es que fue vinculado amorosamente con una influencer tras una fotografía de ambos en una fiesta.

En una entrevista con FMDOS, el intérprete de “Ultra Solo” se sinceró sobre su cuento con Paula Fernández, más conocida en las redes sociales como Ropero Paula.

“Yo estoy soltero”, aseguró entre risas, para luego comentar que “cuando yo voy a las fiestas soy de pana, no soy de esas personas que esquiva las conversaciones con la gente. Yo converso con todos, se me acercan hartas personas a pedir fotos”, contó.

Sin embargo, ese día “me subieron a un TikTok con la niña, que no es la Cata (Vallejos), la Ropero Paula. Ella me fue a pedir una foto en muy buena onda y la subió a Instagram”.

“Subió con una caritas así como de novio y me shippearon con ella, pero no” puesto que “ni siquiera la conocía, pero suele pasar”, sostuvo, asegurando que siempre lo vinculan con gente solamente por sacarse una selfie.

Finalmente, el cantante le mandó “bendiciones a la niña, que fue de pana en ese momento, súper buena onda”, reiterando que está soltero.