“Yo soy tóxica, voy a buscar una forma de ir a Chile detrás de Fabio”: Gabrieli se sinceró sobre sus intenciones con Agostini de “Tierra Brava”

Gabrieli Moreira está mostrando sus verdaderas intenciones tras entrar a “Tierra Brava”, y es que la brasileña dio a entender que busca retomar su relación con su expareja, Fabio Agostini.

La revelación se dio en medio de una conversación con Daniela Aránguiz, en donde la influencer le estaba aconsejando sobre su relación con el español tras el intenso cara a cara.

“No tengo nada contra ti, sólo te di un consejo, no pienses que te estoy atacando. Yo viví lo mismo tuyo con Luis”, le aseguró, aclarando que sólo le quería decir que brillara por ella misma.

“Creo que debes estar súper dolida por lo que viste que Fabio hizo. Si estás enamorada de él, tienes que venir por él y no a jugar el juego que él jugó contigo”, le aconsejó la exchica “Mekano”.

LEER MÁS: “No juegues con el corazón”: Daniela Aránguiz nominó a Gabrieli en defensa de Fabio Agostini y quedó en ridículo

En ese momento, Gabrieli estalló en llanto y Daniela solamente atinó a abrazarla.

“Mis emociones están... es todo nuevo (...) No me quiero precipitar con nada, yo sé que lo que tenemos no se va a acabar ahora después de terminar el reality, pero sé que ahora él se va a Chile. Y yo soy tóxica, así que voy a buscar una forma de irme a Chile atrás de él”, le confesó la mujer a Aránguiz.